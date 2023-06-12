Хто може очолити список партії влади на наступних виборах: є два кандидати

За інформацією видання, ймовірним першим номер списку стане прем'єр-міністр Денис Шмигаль, із перспективою в майбутньому зайняти посаду прем'єра. За словами співрозмовника РБК-Україна, він нібито вже представив президенту попередній список кандидатів. За такого сценарію чинний голова ВР Руслан Стефанчук може очолити Конституційний суд.

За словами іншого співрозмовника, першим номером партії влади на виборах може стати й голова Офісу президента Андрій Єрмак. Але він у будь-якому разі потім не піде працювати в парламент, а лишиться на нинішній посаді.

"Партійний список буде укомплектований частково чинними народними депутатами, які добре себе проявили у поточному скликанні та особливо за час повномасштабної війни, а також різними "зірками", що розкрилися вже після вторгнення (умовний голова Миколаївської ОВА Віталій Кім)", - йдеться в матеріалі.

Довіра до державних інституцій

Нагадаємо, під час війни в декілька разів зросла довіра українців до державних інституцій. Зокрема, це стосується президента, уряду та Верховної ради. За даними КМІС, у січні 2023 року діяльність президента Володимира Зеленського з початку повномасштабної війни позитивно оцінювали 88% українців, діяльність Верховної ради позитивно сприймали 34%, діяльність Кабінету міністрів оцінили позитивно 50% респондентів.

Водночас до війни рейтинги перебували на мінімальному рівні. Особливо це було стосувалося парламенту та уряду, діяльність яких українці оцінювали вкрай негативно.

Крім того, у лютому 2023 року більшість українців (65%) хотіли, аби Володимира Зеленського переобрали на наступний термін. До війни, у жовтні 2021 року, тільки 20% українців заявляли, що Зеленського потрібно переобрати на другий термін.