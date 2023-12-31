Хто може бути донором крові та які існують протипоказання: відповідь МОЗ

Хто може бути донором крові

Донором крові може бути:

дієздатний громадянин України віком від 18 років;

іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України.

Для того щоб здати кров, необхідно звернутись до будь-якого центру крові.

"Радимо попередньо зателефонувати до центру крові, щоб уточнити інформацію про актуальні потреби у донорах і певних групах крові. Якщо на момент дзвінка не буде необхідності здавати кров невідкладно, вам запропонують зробити це іншого дня, у визначений час. Також вас можуть занести у базу донорів, аби зв'язатися з вами за першої потреби", - пише пресслужба МОЗ.

Які протипоказання до донорства крові:

серцево-судинні захворювання;

захворювання центральної нервової системи;

патологічна схильність до кровотеч;

багаторазові випадки синкопе або судоми в анамнезі;

шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи;

цукровий діабет;

інфекційні хвороби;

злоякісні захворювання;

трансмісивна губчаста/спонгіформна енцефалопатія (ТГЕ) (наприклад, хвороба Кройцфельда-Якоба, варіант хвороби Кройцфельда-Якоба);

внутрішньовенні або внутрішньом’язові ін’єкції;

реципієнти ксенотрансплантатів.

З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.