Хто може бути донором крові та які існують протипоказання: відповідь МОЗ

В умовах війни донорство крові набуло особливого сенсу, а також значення, оскільки допомагає рятувати життя як військових, так й цивільних, коли російські окупанти продовжують тероризувати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Хто може бути донором крові
Донором крові може бути:
Для того щоб здати кров, необхідно звернутись до будь-якого центру крові.
"Радимо попередньо зателефонувати до центру крові, щоб уточнити інформацію про актуальні потреби у донорах і певних групах крові. Якщо на момент дзвінка не буде необхідності здавати кров невідкладно, вам запропонують зробити це іншого дня, у визначений час. Також вас можуть занести у базу донорів, аби зв'язатися з вами за першої потреби", - пише пресслужба МОЗ.
Які протипоказання до донорства крові:
З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.
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