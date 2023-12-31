RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кто может быть донором крови и какие существуют противопоказания: ответ Минздрава

Фото: Кто может быть донором крови и существующие противопоказания: ответ Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В условиях войны донорство крови приобрело особый смысл, а также значение, поскольку помогает спасать жизни как военных, так и гражданских, когда российские оккупанты продолжают терроризировать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Кто может быть донором крови

Донором крови может быть:

  • дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет;
  • иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на постоянное проживание на территории Украины. 

Для того чтобы сдать кровь, необходимо обратиться в любой центр крови. 

"Советуем предварительно позвонить в центр крови, чтобы уточнить информацию об актуальных потребностях в донорах и определенных группах крови. Если на момент звонка не будет необходимости сдавать кровь безотлагательно, вам предложат сделать это в другой день, в определенное время. Также вас могут занести в базу доноров, чтобы связаться с вами при первой необходимости", - пишет пресс-служба Минздрава.

Какие противопоказания к донорству крови:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • заболевания центральной нервной системы;
  • патологическая склонность к кровотечениям;
  • многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;
  • желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;
  • сахарный диабет;
  • инфекционные болезни;
  • злокачественные заболевания;
  • трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия (ТГЭ) (например, болезнь Кройцфельда-Якоба, вариант болезни Кройцфельда-Якоба);
  • внутривенные или внутримышечные инъекции;
  • реципиенты ксенотрансплантатов.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВойна в Украине