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Хто може бути донором крові та які існують протипоказання: відповідь МОЗ

Неділя 31 грудня 2023 12:16
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Хто може бути донором крові та які існують протипоказання: відповідь МОЗ Фото: Хто може бути донором крові та які існують протипоказання: відповідь МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В умовах війни донорство крові набуло особливого сенсу, а також значення, оскільки допомагає рятувати життя як військових, так й цивільних, коли російські окупанти продовжують тероризувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Хто може бути донором крові

Донором крові може бути:

  • дієздатний громадянин України віком від 18 років;
  • іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України.

Для того щоб здати кров, необхідно звернутись до будь-якого центру крові.

"Радимо попередньо зателефонувати до центру крові, щоб уточнити інформацію про актуальні потреби у донорах і певних групах крові. Якщо на момент дзвінка не буде необхідності здавати кров невідкладно, вам запропонують зробити це іншого дня, у визначений час. Також вас можуть занести у базу донорів, аби зв'язатися з вами за першої потреби", - пише пресслужба МОЗ.

Які протипоказання до донорства крові:

  • серцево-судинні захворювання;
  • захворювання центральної нервової системи;
  • патологічна схильність до кровотеч;
  • багаторазові випадки синкопе або судоми в анамнезі;
  • шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи;
  • цукровий діабет;
  • інфекційні хвороби;
  • злоякісні захворювання;
  • трансмісивна губчаста/спонгіформна енцефалопатія (ТГЕ) (наприклад, хвороба Кройцфельда-Якоба, варіант хвороби Кройцфельда-Якоба);
  • внутрішньовенні або внутрішньом’язові ін’єкції;
  • реципієнти ксенотрансплантатів.

З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.

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