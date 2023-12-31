Кто может быть донором крови и какие существуют противопоказания: ответ Минздрава
В условиях войны донорство крови приобрело особый смысл, а также значение, поскольку помогает спасать жизни как военных, так и гражданских, когда российские оккупанты продолжают терроризировать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Кто может быть донором крови
Донором крови может быть:
- дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет;
- иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на постоянное проживание на территории Украины.
Для того чтобы сдать кровь, необходимо обратиться в любой центр крови.
"Советуем предварительно позвонить в центр крови, чтобы уточнить информацию об актуальных потребностях в донорах и определенных группах крови. Если на момент звонка не будет необходимости сдавать кровь безотлагательно, вам предложат сделать это в другой день, в определенное время. Также вас могут занести в базу доноров, чтобы связаться с вами при первой необходимости", - пишет пресс-служба Минздрава.
Какие противопоказания к донорству крови:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- заболевания центральной нервной системы;
- патологическая склонность к кровотечениям;
- многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;
- желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;
- сахарный диабет;
- инфекционные болезни;
- злокачественные заболевания;
- трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия (ТГЭ) (например, болезнь Кройцфельда-Якоба, вариант болезни Кройцфельда-Якоба);
- внутривенные или внутримышечные инъекции;
- реципиенты ксенотрансплантатов.
С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
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