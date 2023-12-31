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Кто может быть донором крови и какие существуют противопоказания: ответ Минздрава

Воскресенье 31 декабря 2023 12:16
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Кто может быть донором крови и какие существуют противопоказания: ответ Минздрава Фото: Кто может быть донором крови и существующие противопоказания: ответ Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В условиях войны донорство крови приобрело особый смысл, а также значение, поскольку помогает спасать жизни как военных, так и гражданских, когда российские оккупанты продолжают терроризировать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Кто может быть донором крови

Донором крови может быть:

  • дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет;
  • иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на постоянное проживание на территории Украины.

Для того чтобы сдать кровь, необходимо обратиться в любой центр крови.

"Советуем предварительно позвонить в центр крови, чтобы уточнить информацию об актуальных потребностях в донорах и определенных группах крови. Если на момент звонка не будет необходимости сдавать кровь безотлагательно, вам предложат сделать это в другой день, в определенное время. Также вас могут занести в базу доноров, чтобы связаться с вами при первой необходимости", - пишет пресс-служба Минздрава.

Какие противопоказания к донорству крови:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • заболевания центральной нервной системы;
  • патологическая склонность к кровотечениям;
  • многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;
  • желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;
  • сахарный диабет;
  • инфекционные болезни;
  • злокачественные заболевания;
  • трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия (ТГЭ) (например, болезнь Кройцфельда-Якоба, вариант болезни Кройцфельда-Якоба);
  • внутривенные или внутримышечные инъекции;
  • реципиенты ксенотрансплантатов.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

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