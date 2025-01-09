Хто має пройти повторну ВЛК і яке покарання за порушення: пояснення ТЦК

4 лютого 2025 року завершується дев’ятимісячний термін із дня набуття чинності законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Згідно із цим документом, окремі військовозобов'язані мають до цього часу повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Що змінилося у правилах проходження ВЛК

Як зазначив Роман Істомін, було внесено зміни до наказу міністра оборони №402, який регулює порядок проходження військово-лікарської експертизи. Зокрема, з правового поля виключено поняття "обмежено придатний до військової служби".

Тепер статус "обмежено придатний" більше не використовується. Замість нього ВЛК може виносити такі рішення:

Придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ (вищих військових навчальних закладах), навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Для осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний", це означає обов’язкову повторну перевірку. Після повторного огляду їх можуть визнати або придатними до служби, або обмежено придатними до виконання певних завдань.

Нові категорії придатності

Наказ Міноборони №402 визначає такі категорії придатності до служби:

Придатний до військової служби.

Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку тощо.

Тимчасово непридатний.

Непридатний до військової служби.

Ці зміни стосуються не лише військовозобов'язаних, а й призовників та військовослужбовців.

Відповідальність за непройдену ВЛК

У разі ігнорування вимоги повторно пройти ВЛК до 4 лютого, на осіб, які підлягають перевірці, може бути накладено штраф відповідно до статті 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу становить від 17 000 до 25 500 гривень.