Кто должен пройти повторную ВВК и какое наказание за нарушение: объяснение ТЦК

Военнообязанные в Украине должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Это связано с изменениями в законодательство, которые отменили статус "ограниченно годный к военной службе".
Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Суспільне Полтава".
4 февраля 2025 года завершается девятимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Согласно этому документу, отдельные военнообязанные должны до этого времени повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
Как отметил Роман Истомин, были внесены изменения в приказ министра обороны №402, который регулирует порядок прохождения военно-врачебной экспертизы. В частности, из правового поля исключено понятие "ограниченно годный к военной службе".
Теперь статус "ограниченно годный" больше не используется. Вместо него ВВК может выносить следующие решения:
Для лиц, которые ранее имели статус "ограниченно годный", это означает обязательную повторную проверку. После повторного осмотра их могут признать либо годными к службе, либо ограниченно годными к выполнению определенных задач.
Приказ Минобороны №402 определяет такие категории годности к службе:
Эти изменения касаются не только военнообязанных, но и призывников и военнослужащих.
В случае игнорирования требования повторно пройти ВВК до 4 февраля, на лиц, подлежащих проверке, может быть наложен штраф в соответствии со статьей 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет от 17 000 до 25 500 гривен.
Напомним, что в Украине правила воинского учета являются важными для обеспечения обороноспособности государства. Молодые мужчины, достигшие 17 лет, обязаны стать на учет в территориальных центрах комплектования (ТЦК) в определенные сроки.