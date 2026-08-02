Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік

Хто може отримати відстрочку

Відстрочка від мобілізації - це тимчасове звільнення від призову під час мобілізації, яке надається лише у випадках, передбачених законом. Вона не скасовує військовий обов'язок, а лише відтерміновує призов.

Право на відстрочку мають військовозобов'язані за такими основними підставами:

За сімейними обставинами, якщо вони:

утримують трьох і більше дітей віком до 18 років та не мають заборгованості зі сплати аліментів;

самостійно виховують неповнолітню дитину;

виховують дитину з інвалідністю або тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I-II групи;

є усиновлювачами або опікунами дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування;

здійснюють постійний догляд за близькими родичами з інвалідністю I-II групи за відсутності інших працездатних утримувачів;

мають неповнолітню дитину, якщо чоловік або дружина проходить військову службу;

втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України.

За станом здоров'я:

особи з інвалідністю I-III груп;

громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до військової служби.

За навчанням або науковою діяльністю:

студенти, які вперше здобувають вищий рівень освіти;

докторанти;

лікарі-інтерни;

окремі категорії педагогічних працівників (за умов, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

Для частини здобувачів освіти діють додаткові вікові обмеження.

За професійною діяльністю:

керівники міністерств, їхні заступники, а також керівники державних органів і органів державного управління;

народні депутати України;

судді;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

голова та члени Рахункової палати;

окремі категорії дипломатичних працівників;

працівники органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних сил України та інших силових структур, визначені законодавством;

державні службовці, які безпосередньо забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів (зокрема у сферах експертизи нормативних актів, кібербезпеки та адміністрування інформаційних систем).

Відстрочка через бронювання

Через бронювання відстрочка надається працівникам органів влади та підприємств, які мають статус критично важливих для функціонування держави. Таке бронювання оформлює роботодавець.

Також окремі підстави передбачені для цивільних, які перебували в російському полоні, та деяких фахівців у сфері кібербезпеки, оборонної промисловості й критичної інфраструктури.

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки необхідно підтвердити підставу відповідними документами та подати заяву.

Підготуйте документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Залежно від підстави це можуть бути:

свідоцтва про народження дітей;

рішення суду;

висновки ЛКК або МСЕК;

медичні документи;

довідки з місця роботи чи навчання;

документи про бронювання (за наявності).

Подати заяву можна через застосунок "Резерв+". Для цього потрібно:

оновити військово-облікові дані; у розділі "Подати запит на відстрочку" обрати відповідну підставу; завантажити або підтвердити необхідні документи; після перевірки отримати електронну довідку з QR-кодом, яка підтверджує надання відстрочки.

Якщо підстава ще не цифровізована або немає смартфона, документи можна подати через будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього потрібно мати:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

оригінали або засвідчені копії документів, що підтверджують право на відстрочку.

Після цього ЦНАП передасть документи до ТЦК, а рішення та довідку можна буде отримати в електронному вигляді або безпосередньо в центрі.

Якщо відстрочка оформлюється за станом здоров'я, обов'язково потрібно пройти військово-лікарську комісію. Саме висновок ВЛК (або МСЕК у разі інвалідності) є юридичною підставою для її надання.

Чи продовжується відстрочка автоматично

Відстрочки, які підтверджуються державними реєстрами або мають постійний характер (наприклад, через інвалідність), із 2025 року продовжуються автоматично.

Водночас відстрочки через тимчасову непридатність, окремі види бронювання та інші строкові підстави після завершення терміну дії необхідно оформлювати повторно. Про це заздалегідь нагадує застосунок "Резерв+".

Важливо. Право на відстрочку саме по собі не означає її автоматичного надання. Якщо військовозобов'язаний не подав заяву та підтвердні документи, ТЦК має право здійснити призов відповідно до законодавства.