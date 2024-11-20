Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон
Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон 20 листопада. До цього вона діяла тільки для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
"Щойно Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон (№12104)", - розповів він.
За словами Гончаренка, "за" проголосували 304 нардепів.
Відстрочка від мобілізації в Україні
Мобілізація в Україні діє починаючи з 24 лютого 2022 року, коли російські війська масштабно вторглися на територію країни. Нещодавно мобілізацію в Україні продовжили до 7 лютого 2025 року.
У той же час є категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. До цього списку донедавна входили військові, які пройшли російський полон. Своїм рішенням 20 листопада Рада розширила можливість отримання відстрочки і для цивыльних громадян, які повернулися з полону РФ.
Нагадаємо, з 9 листопада у додатку "Резерв+" з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Послуга доступна лише для двох категорій.
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