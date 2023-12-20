Хто має право на відстрочку від мобілізації: пояснення Сухопутних військ

Перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов'язаних від мобілізації чітко визначений і опублікований на сайті Верховної Ради України. Зокрема, відстрочка може бути за станом здоров'я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи догляд за батьками з інвалідністю.

"Для прикладу, основні причини такі: якщо військовозобов'язаний має трьох неповнолітніх дітей, якщо доглядає за неповносправними батьками та, наприклад, які мають інвалідність і потребують постійного догляду. Є ще причини за станом здоров'я тощо. Тобто перелік причин чітко визначений і опублікований", - розповів Фітьо.

Але, за його словами, якщо у військовозобов'язаного є якась з цих умов - він має особисто проінформувати про них свій ТЦК та СП.

"Тому, що трапляються випадки, коли підіймається "хайп", що когось забирають в армію, а він має причину на відстрочку. Наприклад, є лежача мати, яка потребує догляду - це все має бути оформлено документально, і ці всі документи мають бути надані в ТЦК та СП особисто", - пояснив представник Сухопутних військ.

Окрім того, студенти раз на рік мають особисто подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання в певному виші.

"На жаль, трапляються випадки, що з якоїсь причини ці документи не надаються. І потім російські медіа підхоплюють таку тему, що забирають в армію чоловіка, у якого мати з інвалідністю. А насправді, якщо розібратися, то просто не були надані відповідні документи, і людина не оформила право на отримання відстрочки. Відповідно, за законодавством ТЦК та СП все робить правильно. А людські емоції кажуть, що ми порушуємо закон", - зазначив Фітьо.

Зміни в мобілізації в Україні

Зараз у Верховній раді ведеться робота над законопроектами щодо зміни підходів до мобілізації. Один з таких документів уже зареєстрований в парламенті, а другий - вже знаходиться на фінальній стадії погодження в Раді.

Зокрема, українців хочуть зобов'язати самостійно приходити в ТЦК, а також носити з собою документи про військовий облік. Не виключають нардепи і можливість надсилати військовозобов'язаним повістки поштою. Детальніше про те, який закон готує Рада для українців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, українці отримали альтернативний шлях потрапляння в армію. Наприкінці року запрацював ініційований Міністерством оборони рекрутинг. Він не замінить мобілізацію, але дасть можливість українцям самим вирішувати, в який підрозділ чи на яку посаду мобілізуватися у військо.