Кто имеет право на отсрочку от мобилизации: объяснение Сухопутных войск

Список причин и необходимых документов для отсрочки военнообязанных от мобилизации четко определен и опубликован на сайте Верховной Рады Украины. В частности, отсрочка может быть по состоянию здоровья, из-за наличия трех и больше несовершеннолетних детей или уход за родителями с инвалидностью.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"К примеру, основные причины таковы: если военнообязанный имеет троих несовершеннолетних детей, если ухаживает за несовершеннолетними родителями и, например, которые имеют инвалидность и нуждаются в постоянном уходе. Есть еще причины по состоянию здоровья и т.д. То есть перечень причин четко определен и опубликован", - рассказал Фитьо.

Но, по его словам, если у военнообязанного есть какое-либо из этих условий - он должен лично проинформировать о них свой ТЦК и СП.

"Потому что случаи, когда поднимается "хайп", что кого-то забирают в армию, а он имеет причину на отсрочку. Например, есть лежащая мать, которая нуждается в уходе - это все должно быть оформлено документально, и все эти документы должны быть предоставлены". в ТЦК и СП лично", – пояснил представитель Сухопутных войск.

Кроме того, студенты раз в год должны лично подавать справки о том, что они учатся на дневной форме обучения в определенном вузе.

"К сожалению, бывают случаи, что по какой-то причине эти документы не предоставляются. И потом российские медиа подхватывают такую тему, что забирают в армию мужчину, у которого мать с инвалидностью. А на самом деле, если разобраться, то просто не были предоставлены соответствующие документы, и человек не оформил право на получение отсрочки. Соответственно, по законодательству ТЦК и СП все делает правильно. А человеческие эмоции говорят, что мы нарушаем закон", - отметил Фитьо.

Изменения в мобилизации в Украине

Сейчас в Верховной раде ведется работа над законопроектами по изменению подходов к мобилизации. Один из таких документов уже зарегистрирован в парламенте, а второй - уже находится на финальной стадии согласования в Раде.

В частности, украинцев хотят обязать самостоятельно приходить в ТЦК, а также носить с собой документы о военном учете. Не исключают нардепы и возможность посылать военнообязанным повестки по почте. Подробнее о том, какой закон готовит Рада для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, украинцы получили альтернативный путь попадания в армию. В конце года заработал инициированный Министерством обороны рекрутинг. Он не заменит мобилизацию, но позволит украинцам самим решать, в какое подразделение или на какую должность мобилизоваться в армию.