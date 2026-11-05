Хто має право відпускати ліки за е-Рецептом: оновлення МОЗ

В Україні розширили перелік фахівців, які можуть відпускати лікарські засоби за електронними рецептами. До цієї роботи тепер зможуть долучатися не лише фармацевти, а й працівники зі спеціальністю "Медсестринство" та фармацевти-інтерни.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Згідно з оновленими правилами, фармацевти-інтерни по всій Україні та фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в міських аптеках зможуть відпускати рецептурні й безрецептурні препарати під керівництвом фармацевта.
Водночас у сільській місцевості та визначених прифронтових громадах медичні працівники зі спеціальністю "Медсестринство" ще з лютого 2026 року можуть самостійно відпускати ліки за е-Рецептами за встановлених законодавством умов.
Після розширення переліку до відпуску рецептурних препаратів можуть долучатися:
Щоб отримати препарат за електронним рецептом, пацієнту потрібно повідомити працівнику аптеки номер е-Рецепта та код його погашення. Після цього фахівець знайде призначення в електронній системі охорони здоров'я та зможе відпустити ліки.
Зміни до Ліцензійних умов затвердили постановою Кабінету Міністрів України № 1135 від 17 вересня 2026 року. Відповідні оновлення також внесли до електронної системи охорони здоров'я.
У МОЗ пояснюють, що розширення переліку фахівців має допомогти аптекам підтримувати роботу в умовах кадрових викликів.
Під час воєнного стану рецептурні препарати можуть призначатися як за електронним, так і за паперовим рецептом. Виняток - наркотичні лікарські засоби, а також препарати та медичні вироби, які підлягають реімбурсації: їх призначення та відпуск здійснюються лише за електронним рецептом.
Раніше РБК-Україна писало, що українці можуть отримувати препарати за програмою "Доступні ліки" безкоштовно або з частковою доплатою. Для цього потрібно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і пред'явити його номер та код погашення в аптеці, яка бере участь у програмі. Електронний рецепт діє 30 днів.
Також ми розповідали, що українці можуть порівнювати ціни майже на всі рецептурні препарати через QR-код у пам'ятці до електронного рецепта. Раніше сервіс охоплював лише таблетки й капсули, а тепер дає змогу знайти до трьох найдешевших варіантів серед усіх лікарських форм з однією діючою речовиною.