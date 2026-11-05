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Кто имеет право отпускать лекарства по е-рецепту: обновление Минздрава

18:47 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В Украине расширили список специалистов, которые могут отпускать лекарственные средства по электронным рецептам. К этой работе теперь смогут приобщаться не только фармацевты, но и работники специальности "Медсестринство" и фармацевты-интерны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно обновленным правилам, фармацевты-интерны по всей Украине и специалисты со специальностью "Медсестринство" в городских аптеках смогут отпускать рецептурные и безрецептурные препараты под руководством фармацевта.

В то же время в сельской местности и определенных прифронтовых общинах медицинские работники со специальностью "Медсестринство" еще с февраля 2026 года могут самостоятельно отпускать лекарства по е-рецептам при установленных законодательством условиях.

Кто может отпускать лекарства по е-рецепту

После расширения перечня к отпуску рецептурных препаратов могут быть включены:

  • фармацевты и помощники фармацевтов с соответствующим фармацевтическим образованием;
  • фармацевты-интерны по всей Украине - под руководством фармацевта;
  • специалисты со специальностью "Медсестринство" в городских аптеках - под руководством фармацевта;
  • специалисты со специальностью "Медсестринство" в сельской местности и определенных прифронтовых общин - самостоятельно при предусмотренных законодательством условиях.

Чтобы получить препарат по электронному рецепту, пациенту нужно сообщить работнику аптеки номер е-рецепта и код его погашения. После этого специалист найдет назначение в электронной системе здравоохранения и сможет отпустить лекарства.

Что предусматривают новые правила

Изменения в Лицензионные условия утвердили постановлением Кабинета Министров Украины № 1135 от 17 сентября 2026 года. Соответствующие обновления также были внесены в электронную систему здравоохранения.

В Минздраве объясняют, что расширение перечня специалистов должно помочь аптекам поддерживать работу в условиях кадровых вызовов.

Во время военного положения рецептурные препараты могут назначаться как по электронному, так и по бумажному рецепту. Исключение - наркотические лекарственные средства, а также препараты и медицинские изделия, подлежащие реимбурсации: их назначение и отпуск осуществляются только по электронному рецепту.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут получать препараты по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой. Для этого нужно обратиться к врачу, получить электронный рецепт и предъявить его номер и код погашения в участвующей в программе аптеке. Электронный рецепт действует 30 дней.

Также мы рассказывали, что украинцы могут сравнивать цены почти на все рецептурные препараты через QR-код в памятке к электронному рецепту. Ранее сервис охватывал только таблетки и капсулы, а теперь позволяет найти до трех самых дешевых вариантов среди всех лекарственных форм с одним действующим веществом.

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Министерство здравоохранения Украины