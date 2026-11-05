Кто имеет право отпускать лекарства по е-рецепту: обновление Минздрава

Согласно обновленным правилам, фармацевты-интерны по всей Украине и специалисты со специальностью "Медсестринство" в городских аптеках смогут отпускать рецептурные и безрецептурные препараты под руководством фармацевта.

В то же время в сельской местности и определенных прифронтовых общинах медицинские работники со специальностью "Медсестринство" еще с февраля 2026 года могут самостоятельно отпускать лекарства по е-рецептам при установленных законодательством условиях.

Кто может отпускать лекарства по е-рецепту

После расширения перечня к отпуску рецептурных препаратов могут быть включены:

фармацевты и помощники фармацевтов с соответствующим фармацевтическим образованием;

фармацевты-интерны по всей Украине - под руководством фармацевта;

специалисты со специальностью "Медсестринство" в городских аптеках - под руководством фармацевта;

специалисты со специальностью "Медсестринство" в сельской местности и определенных прифронтовых общин - самостоятельно при предусмотренных законодательством условиях.

Чтобы получить препарат по электронному рецепту, пациенту нужно сообщить работнику аптеки номер е-рецепта и код его погашения. После этого специалист найдет назначение в электронной системе здравоохранения и сможет отпустить лекарства.

Что предусматривают новые правила

Изменения в Лицензионные условия утвердили постановлением Кабинета Министров Украины № 1135 от 17 сентября 2026 года. Соответствующие обновления также были внесены в электронную систему здравоохранения.

В Минздраве объясняют, что расширение перечня специалистов должно помочь аптекам поддерживать работу в условиях кадровых вызовов.

Во время военного положения рецептурные препараты могут назначаться как по электронному, так и по бумажному рецепту. Исключение - наркотические лекарственные средства, а также препараты и медицинские изделия, подлежащие реимбурсации: их назначение и отпуск осуществляются только по электронному рецепту.