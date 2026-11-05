Кто имеет право отпускать лекарства по е-рецепту: обновление Минздрава

В Украине расширили список специалистов, которые могут отпускать лекарственные средства по электронным рецептам. К этой работе теперь смогут приобщаться не только фармацевты, но и работники специальности "Медсестринство" и фармацевты-интерны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Согласно обновленным правилам, фармацевты-интерны по всей Украине и специалисты со специальностью "Медсестринство" в городских аптеках смогут отпускать рецептурные и безрецептурные препараты под руководством фармацевта.
В то же время в сельской местности и определенных прифронтовых общинах медицинские работники со специальностью "Медсестринство" еще с февраля 2026 года могут самостоятельно отпускать лекарства по е-рецептам при установленных законодательством условиях.
После расширения перечня к отпуску рецептурных препаратов могут быть включены:
Чтобы получить препарат по электронному рецепту, пациенту нужно сообщить работнику аптеки номер е-рецепта и код его погашения. После этого специалист найдет назначение в электронной системе здравоохранения и сможет отпустить лекарства.
Изменения в Лицензионные условия утвердили постановлением Кабинета Министров Украины № 1135 от 17 сентября 2026 года. Соответствующие обновления также были внесены в электронную систему здравоохранения.
В Минздраве объясняют, что расширение перечня специалистов должно помочь аптекам поддерживать работу в условиях кадровых вызовов.
Во время военного положения рецептурные препараты могут назначаться как по электронному, так и по бумажному рецепту. Исключение - наркотические лекарственные средства, а также препараты и медицинские изделия, подлежащие реимбурсации: их назначение и отпуск осуществляются только по электронному рецепту.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут получать препараты по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой. Для этого нужно обратиться к врачу, получить электронный рецепт и предъявить его номер и код погашения в участвующей в программе аптеке. Электронный рецепт действует 30 дней.
Также мы рассказывали, что украинцы могут сравнивать цены почти на все рецептурные препараты через QR-код в памятке к электронному рецепту. Ранее сервис охватывал только таблетки и капсулы, а теперь позволяет найти до трех самых дешевых вариантов среди всех лекарственных форм с одним действующим веществом.