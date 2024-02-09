"Доступні ліки": як отримати медикаменти за е-рецептом безоплатно

Українці мають можливість отримувати деякі ліки безкоштовно або з незначною доплатою завдяки державній програмі реімбурсації "Доступні ліки". Ця урядова програма передбачає повну або часткову оплату вартості певних лікарських засобів з бюджетних коштів в рамках програми медичних гарантій.

Для оптимізації розподілу коштів та визначення актуальних потреб пацієнтів впроваджено ряд електронних інструментів, включаючи електронний рецепт. Це також дозволяє розширювати перелік препаратів, доступних за програмою "Доступні ліки".

Як отримати рецепт на ліки за програмою реімбурсації:

Зверніться до свого лікаря на прийом. Лікар проінформує вас про можливість отримання ліків за програмою реімбурсації та зареєструє вас в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) (або за документами, якщо у вас немає мобільного телефону). Також лікар сформує е-рецепт на необхідні для лікування препарати.

Після чого ви отримаєте смс-повідомлення (або роздруковану довідку) з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Знайдіть аптеку, яка відпускає ліки за програмою "Доступні ліки".

Пред'явіть фармацевту номер рецепта та код погашення (з смс або довідки). Фармацевт запропонує вам наявні в аптеці лікарські засоби з діючою речовиною, призначеною вам лікарем.

Ви зможете обрати ліки з програми "Доступні ліки" або з доплатою, якщо обраний вами препарат не входить до програми.

Важливо:

Електронний рецепт дійсний протягом 30 днів (10 днів для наркотичних ліків).

Отримати рецепт дистанційно (без особистого візиту до лікаря) можливо за певних умов, уточнюйте у свого лікаря.

Метод отримання е-рецепта за допомогою телефону значно зручніший. Наприклад, якщо ви приймаєте ліки на постійній основі, ви зможете отримувати наступні е-рецепти дистанційно. Не потрібно буде кожного разу ходити на прийом до лікаря і чекати в чергах.