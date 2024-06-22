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Хто має право на оплату лікарняного в розмірі 100% середньої зарплати: відповідь ПФУ

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Допомога через тимчасову непрацездатність, зокрема, через лікарняний виплачується усім застрахованим українцям. Проте для того, щоб отримати виплати у розмірі 100% лікарняного потрібно відповідати деяким критеріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Пенсійного фонду України в Facebook.

В Україні допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 50%, 60%, 70% та 100% середньої заробітної плати (доходу). Проте 100% лікарняний оплачується за наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу.

Крім того, допомога у розмірі 100% середньої зарплати, незалежно від тривалості страхового стажу, виплачується:

  • Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що належать до 1-3 категорій.
  • Одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядає за хворою дитиною до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • Ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України.
  • Донорам, які мають право на пільгу.

До того ж працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески.

Крім того, повна допомога призначається та виплачується внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та надається допомога по вагітності та пологах.

Раніше повідомлялося, коли пацієнту можуть виписати паперовий лікарняний.

Крім того, оформити електронний лікарняний можна, навіть не виходячи з дому.

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Пенсійний фонд УкраїниЛікарняний