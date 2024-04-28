Коли пацієнту можуть виписати паперовий лікарняний: пояснення МОЗ
В Україні вже понад два роки діють електронні лікарняні. Проте є випадки, коли пацієнту можуть виписати паперовий лікарняний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Як зазначається, лікарі в Україні мають право видати правильно заповнений та оформлений паперовий бланк листка непрацездатності (лікарняний). Але це можливо лише у випадках:
- якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);
- якщо лікар не може підключитися до електронного реєстру листків непрацездатності (система Пенсійного фонду України) та реєстру медичних висновків в ЕСОЗ понад 7 днів;
- якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ;
- якщо пацієнт звернувся за продовженням лікарняного з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок війни.
МОЗ наголошує, що паперові лікарняні можна видавати під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його закінчення. Є випадки, коли можуть поєднуватися електронні та паперові лікарняні.
Електронні лікарняні
Нагадаємо, що українці перейшли на використання електронних лікарняних. Оформити їх може сімейний лікар, а лікарняний триває залежно від тяжкості захворювання до 15 календарних днів (у важких випадках до місяця).
Більше того, оформити електронний лікарняний можна, навіть не виходячи з дому. Як це зробити - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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