Хто має перевагу в Чорному морі: відповідь ВМС

За його словами, російські війська активно використовують літаки, гелікоптери та дрони для патрулювання, розвідки та нанесення ударів, що становить постійну загрозу.

"Гелікоптери вони здебільшого застосовують для протидронової боротьби й патрулювання. Літаки застосовують як для патрулювання, так і для ведення розвідки, нанесення вогневого ураження. В незліченій кількості застосовують фактично всі наявні дрони у РФ", - зазначив Плетенчук.

Речник ВМС підкреслив, що росіяни використовують безпілотники для ведення розвідки.

"І, на жаль, ця присутність постійна. Так, вони періодично втрачають дрони й бояться заходити в зону ураження", - пояснив він.

Плетенчук підкреслив, що, попри відсутність російського флоту, говорити про перевагу України в морі поки рано.