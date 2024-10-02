Кто имеет преимущество в Черном море: ответ ВМС

По его словам, российские войска активно используют самолеты, вертолеты и дроны для патрулирования, разведки и нанесения ударов, что представляет постоянную угрозу.

"Вертолеты они в основном применяют для противодронной борьбы и патрулирования. Самолеты применяют как для патрулирования, так и для ведения разведки, нанесения огневого поражения. В бесчисленном количестве применяются фактически все имеющиеся дроны в РФ", - отметил Плетенчук.

Спикер ВМС подчеркнул, что россияне используют беспилотники для ведения разведки.

"И, к сожалению, это присутствие постоянное. Да, они периодически теряют дроны и боятся заходить в зону поражения", - пояснил он.

Плетенчук подчеркнул, что, несмотря на отсутствие российского флота, говорить о превосходстве Украины в море пока рано.