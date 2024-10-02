ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кто имеет преимущество в Черном море: ответ ВМС

Среда 02 октября 2024 11:11
UA EN RU
Кто имеет преимущество в Черном море: ответ ВМС Фото: спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Хотя российские корабли были вытеснены из Черного моря, Россия все еще имеет преимущество в воздушном пространстве благодаря активному использованию авиации и дронов.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, российские войска активно используют самолеты, вертолеты и дроны для патрулирования, разведки и нанесения ударов, что представляет постоянную угрозу.

"Вертолеты они в основном применяют для противодронной борьбы и патрулирования. Самолеты применяют как для патрулирования, так и для ведения разведки, нанесения огневого поражения. В бесчисленном количестве применяются фактически все имеющиеся дроны в РФ", - отметил Плетенчук.

Спикер ВМС подчеркнул, что россияне используют беспилотники для ведения разведки.

"И, к сожалению, это присутствие постоянное. Да, они периодически теряют дроны и боятся заходить в зону поражения", - пояснил он.

Плетенчук подчеркнул, что, несмотря на отсутствие российского флота, говорить о превосходстве Украины в море пока рано.

Черноморский флот РФ

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем России ракетоносители в Средиземном море. Он отметил, что государство-агрессор стремится расширить свое военное присутствие в разных регионах, не ограничиваясь только войной против Украины.

Кроме того, сообщалось, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа, когда Россия использовала "Калибры" из корабельной группировки для обстрелов, вражеские суда регулярно фиксируются в Черном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Российская Федерация Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW
Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов