Кто имеет преимущество в Черном море: ответ ВМС
Хотя российские корабли были вытеснены из Черного моря, Россия все еще имеет преимущество в воздушном пространстве благодаря активному использованию авиации и дронов.
Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, российские войска активно используют самолеты, вертолеты и дроны для патрулирования, разведки и нанесения ударов, что представляет постоянную угрозу.
"Вертолеты они в основном применяют для противодронной борьбы и патрулирования. Самолеты применяют как для патрулирования, так и для ведения разведки, нанесения огневого поражения. В бесчисленном количестве применяются фактически все имеющиеся дроны в РФ", - отметил Плетенчук.
Спикер ВМС подчеркнул, что россияне используют беспилотники для ведения разведки.
"И, к сожалению, это присутствие постоянное. Да, они периодически теряют дроны и боятся заходить в зону поражения", - пояснил он.
Плетенчук подчеркнул, что, несмотря на отсутствие российского флота, говорить о превосходстве Украины в море пока рано.
Черноморский флот РФ
Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем России ракетоносители в Средиземном море. Он отметил, что государство-агрессор стремится расширить свое военное присутствие в разных регионах, не ограничиваясь только войной против Украины.
Кроме того, сообщалось, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа, когда Россия использовала "Калибры" из корабельной группировки для обстрелов, вражеские суда регулярно фиксируются в Черном море.
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