Хто має доступ до укриттів у школах та дитсадках Києва: роз’яснення КМДА

Які правила доступу до укриттів діють у Києві

Правила використання захисних споруд у закладах освіти визначає постанова Кабінету міністрів України №1288 від 15 жовтня 2026 року. Згідно з нею, під час очного навчання укриття в закладах загальної середньої освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу.

До них належать учні, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, батьки неповнолітніх учнів, а також фізичні особи, які провадять освітню діяльність, та інші люди, залучені до освітнього процесу відповідно до законодавства.

Для дитячих садків діє окреме положення. Відповідно до закону "Про дошкільну освіту", захисні споруди в закладах дошкільної освіти використовуються виключно для захисту учасників освітнього процесу.

У КМДА зазначили, що в умовах воєнного стану засновники та керівники закладів освіти мають визначати умови доступу населення до таких об'єктів відповідно до порядку використання захисних споруд, установленого відповідною військовою адміністрацією.

Скільки місць в укриттях Києва

За даними Департаменту освіти і науки КМДА, загальна місткість укриттів у закладах освіти столиці становить 375 тисяч місць. Із 2022 року фонд захисних споруд збільшився на 170 тисяч місць.

Водночас у департаменті наголосили, що цієї кількості місць недостатньо, аби повністю забезпечити потреби учасників освітнього процесу в Києві.

Управління комунальними закладами освіти, а також організація їхнього матеріально-технічного та фінансового забезпечення належать до повноважень районних у Києві державних адміністрацій. Це визначено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 31 січня 2011 року №121.

Як навчаються діти в Києві

У КМДА нагадали, що формат навчання в столичних закладах освіти визначають залежно від безпекової ситуації відповідно до постанови Кабміну №847 від 1 липня 2026 року.

Станом на 26 жовтня 2026 року в Києві очно працювали:

515 закладів дошкільної освіти,

213 закладів загальної середньої освіти,

26 закладів позашкільної освіти.

У змішаному форматі працювали:

194 заклади загальної середньої освіти,

5 закладів фахової передвищої освіти,

19 закладів професійної освіти,

15 закладів позашкільної освіти.

Дистанційне навчання було організовано у: