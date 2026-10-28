Кто имеет доступ к укрытиям в школах и детсадах Киева: разъяснение КГГА

Какие правила доступа к укрытиям действуют в Киеве

Правила использования защитных сооружений в учебных заведениях определяет постановление Кабинета министров Украины №1288 от 15 октября 2026 года. Согласно ему, во время очного обучения укрытия в заведениях общего среднего образования доступны только для участников образовательного процесса.

К ним относятся ученики, педагогические, научно-педагогические и научные работники, родители несовершеннолетних учеников, а также физические лица, осуществляющие образовательную деятельность, и другие люди, вовлеченные в образовательный процесс в соответствии с законодательством.

Для детских садов действует отдельное положение. Согласно закону "О дошкольном образовании", защитные сооружения в учреждениях дошкольного образования используются исключительно для защиты участников образовательного процесса.

В КГГА отметили, что в условиях военного положения учредители и руководители учебных заведений должны определять условия доступа населения к таким объектам в соответствии с порядком использования защитных сооружений, установленным соответствующей военной администрацией.

Сколько мест в укрытиях Киева

По данным Департамента образования и науки КГГА, общая емкость укрытий в учебных заведениях столицы составляет 375 тысяч мест. С 2022 года фонд защитных сооружений увеличился на 170 тысяч мест.

В то же время, в департаменте подчеркнули, что этого количества мест недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности участников образовательного процесса в Киеве.

Управление коммунальными учебными заведениями, а также организация их материально-технического и финансового обеспечения относятся к полномочиям районных в Киеве государственных администраций. Это определено распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 31 января 2011 года №121.

Как учатся дети в Киеве

В КГГА напомнили, что формат обучения в столичных учебных заведениях определяют в зависимости от ситуации в соответствии с постановлением Кабмина №847 от 1 июля 2026 года.

По состоянию на 26 октября 2026 года в Киеве очно работали:

515 заведений дошкольного образования,

213 заведений общего среднего образования,

26 заведений внешкольного образования.

В смешанном формате работали:

194 заведения общего среднего образования,

5 заведений профессионального высшего образования,

19 заведений профессионального образования,

15 заведений внешкольного образования.

Дистанционное обучение было организовано в: