ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Хто купить TikTok в США? ЗМІ з'ясували імена можливих інвесторів

США, Середа 17 вересня 2025 17:46
UA EN RU
Хто купить TikTok в США? ЗМІ з'ясували імена можливих інвесторів Ілюстративне фото: американський TikTok поділять між кількома компаніями (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Угода про продаж американської частки китайської соціальної мережі TikTok передбачає придбання її консорціумом, до якого входять відомі компанії з США. Президент Дональд Трамп планує обговорити угоду з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що до складу консорціуму увійшли Oracle, що надає соцмережі послуги зі зберігання даних, а також венчурна компанія Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake Management LLC.

Рамкову угоду представили ще 15 вересня після дводенних переговорів у Мадриді. Вона передбачає створення нової версії застосунку, яка буде базуватися в США, а частки у новому проєкті отримають усі перераховані вище компанії. При цьому Oracle візьме невелику частку.

При цьому частка компанії ByteDance в TikTok впаде нижче 20%. Це потрібно, щоб виконати вимоги закону, прийнятого у США у 2024 році - тоді китайську компанію зобов'язали продати актив, або соцмережу буде заблоковано в США.

Передбачається, що користувачі перейдуть на нову платформу, яка базуватиметься в США. Відповідний додаток вже тестують інженери TikTok. Компанія Oracle продовжить надання хмарних послуг для TikTok в США та інших країнах.

Але низку деталей поки що не оприлюднили. Наприклад, ціну соцмережі. Американська частка оцінюється у 35-40 мільярдів доларів та продовжує зростати попри усі проблеми. Також невідомо, скільки саме отримає кожен інвестор окрім Oracle.

Зазначимо, 17 вересня Трамп знову переніс введення можливої заборони TikTok. Додаток залишається доступним у країні щонайменше до середини грудня, хоча питання про його майбутнє, як і раніше, не вирішене.

16 вересня представник Китаю з міжнародної торгівлі Лі Ченган підтвердив, що КНР та США досягли базової рамкової згоди у питаннях щодо TikTok, втім висловив Вашингтону невдоволення через так зване "придушення" китайських компаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай TikTok
Новини
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі