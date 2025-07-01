Хто краще переносить спеку -жінки чи чоловіки? Науковці назвали неочікуваного "переможця"

Потовиділення та метаболізм

Головний механізм охолодження тіла - це потовиділення. Піт випаровується з поверхні шкіри, забираючи з собою зайве тепло. Саме тут криється одна з ключових відмінностей між статями.

Чоловіки, як правило, мають більше потових залоз і починають потіти раніше та інтенсивніше, ніж жінки, коли температура тіла починає підвищуватися. Їхній організм більш ефективно виділяє піт, що дозволяє їм швидше охолоджуватися.

Крім того, чоловіки зазвичай мають більшу поверхню тіла та вищу м'язову масу, що призводить до більшого вироблення тепла під час фізичної активності, але і до більшої здатності до охолодження через потужніше потовиділення.

Жінки ж, своєю чергою, мають менш інтенсивне потовиділення. Однак, їхній організм краще адаптується до збереження води, що може бути перевагою в умовах зневоднення. Жінки також, як правило, мають вище співвідношення жирової тканини до м'язової, що може впливати на тепловіддачу.

Дослідження показують, що жіночий організм може мати більшу термостійкість у стані спокою, тобто вони можуть відчувати себе комфортніше при вищих температурах без надмірного потовиділення, до певної межі.

Таким чином, у ситуаціях, що вимагають активного охолодження (наприклад, під час інтенсивних фізичних навантажень у спеку), чоловіки можуть мати перевагу завдяки більш ефективному потовиділенню. Проте, це також означає, що вони швидше втрачають рідину і потребують активнішого поповнення водного балансу.

Роль гормонів та адаптація організму

Гормональний фон також відіграє важливу роль у терморегуляції.

Естрогени у жінок, як вважається, можуть впливати на функцію кровоносних судин та потових залоз, що, можливо, надає жіночому організму певну термостійкість у стані спокою. Проте, коли температура тіла починає значно зростати, чоловічий механізм охолодження через потовиділення стає ефективнішим.

У чоловіків тестостерон пов'язаний з вищим рівнем метаболізму та більшою м'язовою масою, що генерує більше тепла, але й сприяє активнішому потовиділенню.

Організм людини здатен до акліматизації - процесу адаптації до умов спеки. При регулярному впливі високих температур, як чоловіки, так і жінки можуть покращити свою терморегуляцію. Процес акліматизації включає збільшення об'єму плазми крові, покращення кровотоку до шкіри та ефективніше потовиділення.

Дослідження показують, що чоловіки, як правило, акліматизуються швидше до спеки порівняно з жінками, що також може пояснювати їхню кращу переносимість екстремальних температур під час фізичних навантажень.

Отже, хоча чоловіки, як правило, мають фізіологічні переваги у здатності до активного охолодження через інтенсивніше потовиділення, що робить їх більш стійкими до спеки під час фізичних навантажень, жінки можуть демонструвати кращу термостійкість у стані спокою та ефективніше зберігати воду.

Проте, найважливішим фактором для безпечного перенесення спеки є не стать, а індивідуальні особливості, рівень гідратації, фізична активність та загальний стан здоров'я.