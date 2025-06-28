Чому не можна приймати холодний душ в спеку: ви будете здивовані

Холодний душ здається найкращим порятунком у спекотну погоду, але також може мати зворотний ефект. Раптове охолодження тіла змушує організм утримувати тепло, звужуючи судини, що лише посилює перегрів.

РБК-Україна також повідомляє, як правильно приймати душ, щоб не нашкодити організму.

Чим шкідливий холодний душ в спеку

Медик Браяна Кларк розповіла, що холодна вода звужує кровоносні судини, зменшуючи втрату тепла через шкіру. В результаті, ви можете відчути ще більшу спеку, як тільки вийдете на вулицю.

Замість того, щоб шокувати свій організм крижаною водою, варто приймати теплий душ.

Дослідження показують, що тепла вода допомагає активувати природну систему охолодження організму. Вона покращує кровообіг на поверхні шкіри, сприяючи виведенню тепла.

Короткий холодний душ не дає організму достатньо часу для належного охолодження і навіть може зупинити вироблення поту, що є одним з ключових методів терморегуляції організму.

Різкий перепад температур (спека + холодна вода) може викликати спазм судин, особливо у людей із проблемами серцево-судинної системи. Це - стрес для організму, який намагається охолодитися поступово.

До того ж холодний душ різко охолоджує шкіру, але тіло сприймає це як загрозу переохолодження. У відповідь воно активізує внутрішнє теплоутворення - і температура тіла може навіть підвищитися після такого душу.

Після холодного душу в розпал спеки організм стає вразливим до протягів і кондиціонерів - це може призвести до застуди або запалення.

Як правильно приймати душ влітку

Ідеальна літня вода має бути близько 33 °C, тоді тепло активніше втрачається через шкіру, забезпечуючи тривале відчуття прохолоди. Поступово прохолодний завершальний потік води можна зменшити на 20-30 °C.