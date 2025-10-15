ua en ru
Хто керуватиме Дніпропетровською областю замість Лисака: стало відоме ім’я

Україна, Середа 15 жовтня 2025 12:54
Хто керуватиме Дніпропетровською областю замість Лисака: стало відоме ім’я Фото: тимчасовий голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко (adm.dp.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Тимчасовим головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначено Владислава Гайваненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

На сайті ОП з'явився указ президента України Володимира Зеленського про тимчасове виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владиславом Гайваненком.

Хто керуватиме Дніпропетровською областю замість Лисака: стало відоме ім’я

Створення Одеської ОВА

Зауважимо, що раніше сьогодні президент України утворив військову адміністрацію в Одесі. Згідно указу Зеленського, очолить новостворену районну адміністрацію Сергій Лисак, який до сьогодні обіймав посаду глави Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вчора, 14 жовтня президент України підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Причиною став той факт, що у Труханова виявили російське громадянство.

Також без українського громадянства залишилися зрадники:

  • Олег Царьов,
  • Сергій Полунін.

Варто зазначити, що ще до цього президент повідомляв, що в Одесі з'явиться військово-цивільна адміністрація, адже це необхідно для посилення оборони та підтримки міста.

