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Кто и когда затопил российский корвет "Тарантул" в Севастополе: мнение аналитиков ISW

Крым, Пятница 19 января 2024 09:45
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Кто и когда затопил российский корвет "Тарантул" в Севастополе: мнение аналитиков ISW Фото: русский корвет типа Тарантул в Севастополе затоплен (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские удары по временно оккупированному Крыму в конце декабря 2023 потопили российский корвет типа "Тарантул". Эти данные вытекают из соответствующих спутниковых снимков и свидетельств украинских партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 потопили российский корвет типа "Тарантул" вблизи Севастополя", - говорится в сообщении.

18 января партизанское движение "Атеш" сообщило об обнаружении затонувшего корвета типа "Тарантул" в Графской бухте Севастополя. Согласно спутниковым данным, предоставленным партизанами, судно затонуло между 28 и 31 декабря 2023 года.

Согласно заявлениям российских и оккупационных властей Крыма, 29 и 30 декабря 2023 года российские военные якобы отразили удары украинских воздушных и морских дронов по Севастополю.

"Это подтверждение ранее неизвестного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины по оккупированному Крыму, возможно, была успешнее, чем это было подтверждено открытыми источниками", - заявили аналитики ISW.

В Институте изучения войны добавили, что летом 2023 года украинские военные нанесли успешный удар по Черноморскому флоту России, что заставило оккупантов отвести корабли от основной базы в Севастополе.

Удары по Крыму 28-30 декабря

Напомним, 28 декабря, у Казачьей бухты Севастополя, слышали серию взрывов. Перед этим взрывы раздавались и в крымском Красноперекопске.

Также громкий взрыв прогремел в Севастополе 30 декабря. Тогда оккупационная "власть" заявила об атаке надводного беспилотника.

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