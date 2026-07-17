Хто є хто в українській владі після ротацій Зеленського: повний перелік перестановок

В Україні цього тижня з ініціативи президента Володимира Зеленського відбулося перезавантаження Кабміну, яке призвело до ширших змін у владі, ніж очікувалося на початку.
Які кадрові перестановки вже відбулися і які ще очікуються - розповідає РБК-Україна.
У неділю Зеленський зустрівся з тоді ще прем'єркою Юлією Свириденко, після чого оголосив про перезавантаження Кабміну, а також перестановки в правоохоронній системі.
Зміни президент пояснив тим, що Україна оновила свою політичну стратегію, і потрібні кадрові перестановки, щоб її виконати.
Перестановки стартували вже у вівторок - з відставки Свириденко з посади прем'єра. А вже у четвер Рада призначила нового прем'єра, а разом з ним і затвердила склад його Кабміну, однак без двох міністрів.
Замість Юлії Свириденко крісло прем'єра зайняв Сергій Корецький. До цього він очолював "Нафтогаз".
У новому уряді свої посади зберегли:
Хто з'явився у новому складі Кабміну:
Фото: вчора Рада затвердила новий склад уряду України (t.me/Koretskyi_official)
Вакантними залишаються посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Їх має запропонувати окремо президент.
Наразі Міноборони та МЗС у статусі в.о. очолили:
Ігор Клименко, який в попередньому Кабміні очолював МВС, отримає посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони замість Рустема Умєрова.
Чи отримає Умєров якусь іншу посаду, наразі невідомо, але у нього запланована зустріч з президентом.
Крім того, після переходу Хмари в Міноборони залишиться вакантною посада голови СБУ, яку він обіймав у статусі в.о. Хто стане керівником Служби наразі достеменно невідомо.
Також вакантною стала посада голови Нацполу після того, як Вигівський перейшов в МВС. Наразі, за даними РБК-Україна, тимчасовим виконуючим обов'язки став Максим Цуцкірідзе (перший заступник голови Нацполу). Але це рішення не остаточне і кандидата на посаду голови Нацполу ще будуть обирати.
Тарасу Качці, який у попередньому Кабміні був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції, президент запропонував повернутися на попередню посаду - торгового представника України. Водночас Качка очолить українське представництво в ЄС.
Олексія Соболєва, який був міністром економіки в уряді Свириденко, розглядають кандидатом в заступники керівника ОП Кирила Буданова. На Банковій він також буде відповідати за питання економіки.
Що ж стосується Михайла Федорова, то президент хоче залишити його у своїй команді. У якій ролі - наразі незрозуміло. Зеленський пропонував ексміністру стати своїм радником, але той відмовився. Однак на Банковій говорять, що зрештою питання нової посади Федорова буде вирішене.
"Нафтогаз" замість Корецького очолив Сергій Федоренко. До цього він разом з Корецьким займався трансформацією "Укрнафти".