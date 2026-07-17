Хто є хто в українській владі після ротацій Зеленського: повний перелік перестановок

У неділю Зеленський зустрівся з тоді ще прем'єркою Юлією Свириденко, після чого оголосив про перезавантаження Кабміну, а також перестановки в правоохоронній системі.

Зміни президент пояснив тим, що Україна оновила свою політичну стратегію, і потрібні кадрові перестановки, щоб її виконати.

Перестановки стартували вже у вівторок - з відставки Свириденко з посади прем'єра. А вже у четвер Рада призначила нового прем'єра, а разом з ним і затвердила склад його Кабміну, однак без двох міністрів.

Оновлення Кабміну

Замість Юлії Свириденко крісло прем'єра зайняв Сергій Корецький. До цього він очолював "Нафтогаз".

У новому уряді свої посади зберегли:

Денис Шмигаль, перший віцепрем'єр та міністр енергетики;

Тетяна Бережна, віцепрем'єр з гуманітарної політики, міністр культури;

Матвій Бідний, міністр молоді та спорту;

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я;

Сергій Марченко, міністр фінансів;

Денис Улютін, міністр соціальної політики.

Хто з'явився у новому складі Кабміну:

Всеволод Ченцов, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;

Віталій Безгін, міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

Андрій Бутенко, міністром освіти і науки;

Іван Вигівський, міністр внутрішніх справ;

Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства;

Микола Калашник, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту;

Віталій Кім, міністр у справах ветеранів;

Олександр Кравченко, міністр економіки та довкілля;

Денис Маслов, міністр юстиції;

Оксана Ферчук, міністр цифрової трансформації.

Фото: вчора Рада затвердила новий склад уряду України (t.me/Koretskyi_official)

Міноборони та МЗС

Вакантними залишаються посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Їх має запропонувати окремо президент.

Наразі Міноборони та МЗС у статусі в.о. очолили:

Євгеній Хмара, який до цього був в.о. голови СБУ;

Андрій Сибіга, який очолював МЗС у попередньому Кабміні.

Перестановки в силовому блоці і РНБО

Ігор Клименко, який в попередньому Кабміні очолював МВС, отримає посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони замість Рустема Умєрова.

Чи отримає Умєров якусь іншу посаду, наразі невідомо, але у нього запланована зустріч з президентом.

Крім того, після переходу Хмари в Міноборони залишиться вакантною посада голови СБУ, яку він обіймав у статусі в.о. Хто стане керівником Служби наразі достеменно невідомо.

Також вакантною стала посада голови Нацполу після того, як Вигівський перейшов в МВС. Наразі, за даними РБК-Україна, тимчасовим виконуючим обов'язки став Максим Цуцкірідзе (перший заступник голови Нацполу). Але це рішення не остаточне і кандидата на посаду голови Нацполу ще будуть обирати.

Інші перестановки

Тарасу Качці, який у попередньому Кабміні був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції, президент запропонував повернутися на попередню посаду - торгового представника України. Водночас Качка очолить українське представництво в ЄС.

Олексія Соболєва, який був міністром економіки в уряді Свириденко, розглядають кандидатом в заступники керівника ОП Кирила Буданова. На Банковій він також буде відповідати за питання економіки.

Що ж стосується Михайла Федорова, то президент хоче залишити його у своїй команді. У якій ролі - наразі незрозуміло. Зеленський пропонував ексміністру стати своїм радником, але той відмовився. Однак на Банковій говорять, що зрештою питання нової посади Федорова буде вирішене.

"Нафтогаз" замість Корецького очолив Сергій Федоренко. До цього він разом з Корецьким займався трансформацією "Укрнафти".