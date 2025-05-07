"Хто думає, що Путін зупиниться - дурень": Байден розкритикував стратегію Трампа щодо України

Колишній президент США Джо Байден розкритикував політику тиску Трампа на Україну. За його словами, тактика "сучасного умиротворення", яка передбачає передачу територій України Росії, ніколи не задовольнить Москву.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Байдена, глава Кремля Володимир Путін вважає Україну частиною "матінки Росії" і "будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурень".
"Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається забрати значні ділянки землі, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію", - сказав він.
Він також висловив стурбованість тим, що "Європа втратить упевненість у впевненості Америки та лідерстві Америки".
"Лідери Європи задавалися питанням: що ж мені тепер робити? Чи можу я покластися на Сполучені Штати?" - сказав Байден.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що у війні в Україні винні попередній президент Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський.
Своєю чергою, у середині квітня колишній президент США Джо Байден розкритикував роботу адміністрації Трампа за перші майже 100 днів. За його словами, вона завдала шкоди і руйнування.
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