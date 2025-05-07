"Кто думает, что Путин остановится - глупец": Байден раскритиковал стратегию Трампа по Украине

По словам Байдена, глава Кремля Владимир Путин считает Украину частью "матушки России" и "любой, кто думает, что он остановится, просто глупец".

"Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается забрать значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю", - сказал он.

Он также выразил обеспокоенность тем, что "Европа потеряет уверенность в уверенности Америки и лидерстве Америки".

"Лидеры Европы задавались вопросом: что же мне теперь делать? Могу ли я положиться на Соединенные Штаты?" - сказал Байден.