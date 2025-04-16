"Багато шкоди і руйнувань": Байден вперше зробив заяву про новий термін Трампа
Колишній президент США Джо Байден розкритикував роботу адміністрації Трампа за перші майже 100 днів. За його словами, вона завдала шкоди та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося", - сказав він на Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю (ACRD).
Крім цього, експрезидент вказав на скорочення чисельності федеральних службовців, назвавши це причиною збоїв у роботі сайту Управління соціального забезпечення та неможливості людей увійти у свої акаунти.
Також він наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення, тоді як багато демократів проводять загальнонаціональну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми.
Зазначимо, що це був перший публічний виступ Байдена після завершення президентської каденції в січні.
Відповідь команди Трампа
Після промови Байдена, Управління соцзабезпечення адміністрації Трампа звинуватило експрезидента у "брехні американцям". Зокрема, у соцмережі Х цього відомства було зроблено 5 постів із такими тезами:
- жодне з відділень служби соцзабезпечення не було закрито назавжди, а половину технологічного відділу не було звільнено;
- в адміністрації заявили, що вживають "розумних заходів для перетворення того, як ми обслуговуємо громадськість", включно з інструментами штучного інтелекту та оновленими телефонними послугами;
- Байдена звинуватили у виявленні мільярдів доларів незаконних платежів у період з 2015 по 2022 фінансовий рік;
- у пості сказано, що "Трамп неодноразово обіцяв захистити систему соціального забезпечення та забезпечити вищу заробітну плату для людей похилого віку, припинивши оподаткування допомоги" із соцзабезпечення;
- у 2024 фінансовому році понад 2 мільйони нелегальних іммігрантів отримали номери соціального страхування.
Протистояння Байдена і Трампа
Нагадаємо, від самого початку основними кандидатами на пост президента США у 2025 році були - Джо Байден і Дональд Трамп. Тоді чинний очільник Білого дому ухвалив рішення знову балотуватися в президенти, проте влітку для нього відбулися невдалі дебати. За всіма опитуваннями, Трамп лідирував, а рейтинг демократа просів ще більше.
Невдовзі Байден відмовився йти на вибори, і замість себе запропонував кандидатом у президенти - віцепрезидентку США Камалу Гарріс. Аж до 5 листопада 2025 року, опитування в ЗМІ показували рівні шанси на перемогу обох кандидатів. Однак наяву Трамп виявився незаперечним лідером, ставши президентом США вже вдруге.
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