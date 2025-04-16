"Багато шкоди і руйнувань": Байден вперше зробив заяву про новий термін Трампа

Колишній президент США Джо Байден розкритикував роботу адміністрації Трампа за перші майже 100 днів. За його словами, вона завдала шкоди та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося", - сказав він на Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю (ACRD).

Крім цього, експрезидент вказав на скорочення чисельності федеральних службовців, назвавши це причиною збоїв у роботі сайту Управління соціального забезпечення та неможливості людей увійти у свої акаунти.

Також він наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення, тоді як багато демократів проводять загальнонаціональну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми.

Зазначимо, що це був перший публічний виступ Байдена після завершення президентської каденції в січні.

Відповідь команди Трампа

Після промови Байдена, Управління соцзабезпечення адміністрації Трампа звинуватило експрезидента у "брехні американцям". Зокрема, у соцмережі Х цього відомства було зроблено 5 постів із такими тезами: