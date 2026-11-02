Хто з держслужбовців отримує найвищі зарплати: дані Мінфіну за вересень

Скільки держслужбовців в Україні

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у вересні 2026 року - 165,4 тисячі осіб. Це на 1,2 тисячі осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Із них:

108,4 тисячі осіб - у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),

23 тисячі осіб - у місцевих державних (військових) адміністраціях,

34 тисячі осіб - в органах судової влади.

Середня зарплата держслужбовця

Середній рівень нарахованої заробітної плати у вересні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 63,88 тисячі гривень. Це на 4,8 тисячі гривень більше, ніж у минулому році.

"Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення", - кажуть у відомстві.

Хто отримав найбільше

До п'ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у вересні 2026 року входять:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 105,8 тисяч гривень;

Національне агентство з питань запобігання корупції - 99,5 тисячі гривень;

Апарат Верховної Ради - 96,8 тисяч гривень;

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності - 96,3 тисячі гривень;

Антимонопольний комітет - 94,3 тисячі гривень.

Додаткові виплати чиновникам

Заробітна плата держслужбовців, кажуть у Мінфіні, також включає одноразові виплати:

компенсації за невикористану відпустку,

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів у вересні 2026 року становила:

Конституційний Суд - 586,9 тисяч гривень;

Верховний Суд - 332 тисячі гривень;

Вища кваліфікаційна комісія суддів - 296,3 тисяч гривень;

Вища рада правосуддя - 293,3 тисячі гривень;

Вищий антикорупційний суд - 290,3 тисяч гривень.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у вересні 2026 року становила 33153 гривень.