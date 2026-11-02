Кто из госслужащих получает самые высокие зарплаты: данные Минфина за сентябрь

Сколько госслужащих в Украине

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в сентябре 2026 года - 165,4 тысячи человек. Это на 1,2 тысячи человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Из них:

108,4 тысячи человек - в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами),

23 тысячи человек - в местных государственных (военных) администрациях,

34 тысячи человек - в органах судебной власти.

Средняя зарплата госслужащего

Средний уровень начисленной заработной платы в сентябре для работников центральных органов исполнительной власти составил 63,88 тысяч гривен. Это на 4,8 тысяч гривен больше, чем в прошлом году.

"Сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой пособия на оздоровление", - говорят в ведомстве.

Кто получил больше всего

В пятерку госорганов центрального уровня по показателям средней зарплаты в сентябре 2026 года входят:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - 105,8 тысяч гривен;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 99,5 тысячи гривен;

Аппарат Верховной Рады - 96,8 тысяч гривен;

Министерство социальной политики, семьи и единства - 96,3 тысячи гривен;

Антимонопольный комитет - 94,3 тысячи гривен.

Дополнительные выплаты чиновникам

Заработная плата госслужащих, говорят в Минфине, также включает единовременные выплаты:

компенсации за неиспользованный отпуск,

материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Среднее начисленное судейское вознаграждение судей высших судебных органов в сентябре 2026 года составляло:

Конституционный Суд - 586,9 тысяч гривен;

Верховный Суд - 332 тысячи гривен;

Высшая квалификационная комиссия судей - 296,3 тысяч гривен;

Высший совет правосудия - 293,3 тысячи гривен;

Высший антикоррупционный суд - 290,3 тысяч гривен.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в сентябре 2026 составила 33153 гривен.