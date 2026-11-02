Кто из госслужащих получает самые высокие зарплаты: данные Минфина за сентябрь

В госорганах власти Украины в сентябре 2026 года работало более 165 тысяч человек. Средний уровень заработной платы для сотрудников центральных органов исполнительной власти составил около 64 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов.
Общая фактическая численность работников государственных органов власти в сентябре 2026 года - 165,4 тысячи человек. Это на 1,2 тысячи человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Из них:
Средний уровень начисленной заработной платы в сентябре для работников центральных органов исполнительной власти составил 63,88 тысяч гривен. Это на 4,8 тысяч гривен больше, чем в прошлом году.
"Сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой пособия на оздоровление", - говорят в ведомстве.
В пятерку госорганов центрального уровня по показателям средней зарплаты в сентябре 2026 года входят:
Заработная плата госслужащих, говорят в Минфине, также включает единовременные выплаты:
Среднее начисленное судейское вознаграждение судей высших судебных органов в сентябре 2026 года составляло:
По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в сентябре 2026 составила 33153 гривен.
Ранее РБК-Украина писало, что осенью 2026 года в Украине самые высокие зарплаты предлагаются не только в традиционно высокооплачиваемых сферах. В список лидеров вошли строительные, технические и рабочие профессии.
Так, самая высокая медианная зарплата среди проанализированных сфер - в недвижимости. В сентябре она составила 40358 гривен.
Кроме того, Украина масштабно сократит государственный аппарат, пообещал премьер-министр Сергей Корецкий. Уже планируется уменьшить количество заместителей министров и других топ-руководителей.