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Кто из госслужащих получает самые высокие зарплаты: данные Минфина за сентябрь

18:17 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

В госорганах власти Украины в сентябре 2026 года работало более 165 тысяч человек. Средний уровень заработной платы для сотрудников центральных органов исполнительной власти составил около 64 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов.

Сколько госслужащих в Украине

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в сентябре 2026 года - 165,4 тысячи человек. Это на 1,2 тысячи человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Из них:

  • 108,4 тысячи человек - в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами),
  • 23 тысячи человек - в местных государственных (военных) администрациях,
  • 34 тысячи человек - в органах судебной власти.

Средняя зарплата госслужащего

Средний уровень начисленной заработной платы в сентябре для работников центральных органов исполнительной власти составил 63,88 тысяч гривен. Это на 4,8 тысяч гривен больше, чем в прошлом году.

"Сезонное увеличение зависит, в частности, от периода отпусков с выплатой пособия на оздоровление", - говорят в ведомстве.

Кто получил больше всего

В пятерку госорганов центрального уровня по показателям средней зарплаты в сентябре 2026 года входят:

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - 105,8 тысяч гривен;
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 99,5 тысячи гривен;
  • Аппарат Верховной Рады - 96,8 тысяч гривен;
  • Министерство социальной политики, семьи и единства - 96,3 тысячи гривен;
  • Антимонопольный комитет - 94,3 тысячи гривен.

Дополнительные выплаты чиновникам

Заработная плата госслужащих, говорят в Минфине, также включает единовременные выплаты:

  • компенсации за неиспользованный отпуск,
  • материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Среднее начисленное судейское вознаграждение судей высших судебных органов в сентябре 2026 года составляло:

  • Конституционный Суд - 586,9 тысяч гривен;
  • Верховный Суд - 332 тысячи гривен;
  • Высшая квалификационная комиссия судей - 296,3 тысяч гривен;
  • Высший совет правосудия - 293,3 тысячи гривен;
  • Высший антикоррупционный суд - 290,3 тысяч гривен.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в сентябре 2026 составила 33153 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что осенью 2026 года в Украине самые высокие зарплаты предлагаются не только в традиционно высокооплачиваемых сферах. В список лидеров вошли строительные, технические и рабочие профессии.

Так, самая высокая медианная зарплата среди проанализированных сфер - в недвижимости. В сентябре она составила 40358 гривен.

Кроме того, Украина масштабно сократит государственный аппарат, пообещал премьер-министр Сергей Корецкий. Уже планируется уменьшить количество заместителей министров и других топ-руководителей.

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