Хто з чоловіків втратив право на відстрочку за новими правилами: повний список

Хто втратив право на відстрочку: всі категорії

З набранням чинності новим законом одночасно і розширилося, і звузилося коло осіб, які можуть претендувати на відстрочку від служби в ЗСУ, каже Катерина Аніщенко.

Наприклад, зможуть мобілізувати деяких студентів. Наразі відстрочку можуть надати тільки тим студентам, які вчаться на денній або дуальній формі, а також отримувачам вищого за попередній рівня освіти. Це означає, що друга або третя вища освіта а також заочна форма навчання більше не зможе надати право на отримання відстрочки.

Окрім того, через зниження призовного віку позбудуться права на відстрочку чоловіки віком 25 і 26 років.

"Також багатодітні батьки втратять відстрочку, якщо мають заборгованість по аліментах: ТЦК отримають доступ до реєстру боржників. Втратять право на відстрочку ті, хто здійснює догляд за батьками дружини з 1 або 2 групами інвалідності. Залишили право на відстрочку, якщо чоловік доглядає за своїми рідними батьками з інвалідністю", – зауважує фахівець.

Також у новому законі зазнали змін правила відстрочки для родичів тих, хто загинув під час оборони України у війні. Зокрема, прибрали пункт про те, що відстрочку отримає неповнорідний брат загиблого, додає адвокат. Водночас право на відстрочку зберігається, якщо це рідний брат.

Фото: Деякі категорії чоловіків більше не матимуть права оформити відстрочку. Водночас додалися категорії тих, хто її зможе отримати (Getty Images)

Хто з чоловіків має право на відстрочку

Водночас право на відстрочку мають такі категорії:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження від військово-лікарської комісії (із зобов'язанням повторно пройти ВЛК через 6-12 місяців);

особи, які були у полоні (вони можуть служити добровільно);

батьки трьох та більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одиначки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Також відстрочка надається деяким силовиками і держслужбовцям. Підлягати мобілізації не будуть: судді, народні депутати, голова та інші члени Рахункової палати, дипломатичні службовці, уповноважений Верховної Ради України з прав людини працівники органів військового управління, військових частин Міноборони, ЗСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, Держприкордонслужби, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС.