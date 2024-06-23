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Кто из мужчин потерял право на отсрочку по новым правилам: полный список

Фото: Кто имеет право на отсрочку (АрмияInform)
Автор: Катерина Гончарова

С принятием нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года расширились категории мужчин, которые имеют право на отсрочку. В то же время, некоторые категории получить ее уже не смогут.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко рассказывает в комментарии РБК-Украина, кто уже не будет иметь права на отсрочку с принятием новых норм, а кто ее сможет получить.

Кто потерял право на отсрочку: все категории

Со вступлением в силу нового закона одновременно и расширился, и сузился круг лиц, которые могут претендовать на отсрочку от службы в ВСУ, говорит Катерина Анищенко.

К примеру, смогут мобилизовать некоторых студентов. Теперь отсрочку могут предоставить только студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также получателям высшего предыдущего уровня образования. Это означает, что второе или третье высшее образование и заочная форма обучения больше не сможет предоставить право на получение отсрочки.

Кроме того, из-за снижения призывного возраста лишатся права на отсрочку мужчины в возрасте 25 и 26 лет.

"Также многодетные родители потеряют отсрочку, если имеют задолженность по алиментам: ТЦК получат доступ к реестру должников. Утратят право на отсрочку те, кто осуществляет уход за родителями жены с 1 или 2 группами инвалидности. Оставили право на отсрочку, если мужчина ухаживает за своими родными родителями с инвалидностью", – отмечает специалист.

Также в новом законе претерпели изменения правила отсрочки для родственников погибших во время обороны Украины в войне. В частности, убрали пункт о том, что отсрочку получит неплнородный брат погибшего, добавляет адвокат. В то же время право на отсрочку сохраняется, если это родной брат.

Фото: Некоторые категории мужчин больше не будут иметь право оформить отсрочку. В то же время добавились категории тех, кто ее сможет получить (Getty Images)

Кто из мужчин имеет право на отсрочку

В то же время право на отсрочку имеют следующие категории:

  • лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВЛК через 6-12 месяцев);
  • лица, находившиеся в плену (они могут служить добровольно);
  • родители трех и более детей младше 18 лет, если нет задолженности по алиментам;
  • родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;
  • родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
  • матери и родители-одиночки;
  • ученые и педагоги, работающие минимум на 0,75 ставки;
  • опекуны лиц, признанных недееспособным решением суда;
  • лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной супруги (супруга);
  • внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);
  • военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Также отсрочка предоставляется некоторым силовикам и госслужащим. Подлежать мобилизации не будут: судьи, народные депутаты, председатель и другие члены Счетной палаты, дипломатические служащие, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, работники органов военного управления, воинских частей Минобороны, ВСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, Госпогранслужбы, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД.

Напомним, в Минобороны рассказали, когда будут загружены данные о бронировании в Резерв+.

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