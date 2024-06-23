Кто из мужчин потерял право на отсрочку по новым правилам: полный список

С принятием нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года расширились категории мужчин, которые имеют право на отсрочку. В то же время, некоторые категории получить ее уже не смогут.
Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко рассказывает в комментарии РБК-Украина, кто уже не будет иметь права на отсрочку с принятием новых норм, а кто ее сможет получить.
Со вступлением в силу нового закона одновременно и расширился, и сузился круг лиц, которые могут претендовать на отсрочку от службы в ВСУ, говорит Катерина Анищенко.
К примеру, смогут мобилизовать некоторых студентов. Теперь отсрочку могут предоставить только студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также получателям высшего предыдущего уровня образования. Это означает, что второе или третье высшее образование и заочная форма обучения больше не сможет предоставить право на получение отсрочки.
Кроме того, из-за снижения призывного возраста лишатся права на отсрочку мужчины в возрасте 25 и 26 лет.
"Также многодетные родители потеряют отсрочку, если имеют задолженность по алиментам: ТЦК получат доступ к реестру должников. Утратят право на отсрочку те, кто осуществляет уход за родителями жены с 1 или 2 группами инвалидности. Оставили право на отсрочку, если мужчина ухаживает за своими родными родителями с инвалидностью", – отмечает специалист.
Также в новом законе претерпели изменения правила отсрочки для родственников погибших во время обороны Украины в войне. В частности, убрали пункт о том, что отсрочку получит неплнородный брат погибшего, добавляет адвокат. В то же время право на отсрочку сохраняется, если это родной брат.
В то же время право на отсрочку имеют следующие категории:
Также отсрочка предоставляется некоторым силовикам и госслужащим. Подлежать мобилизации не будут: судьи, народные депутаты, председатель и другие члены Счетной палаты, дипломатические служащие, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, работники органов военного управления, воинских частей Минобороны, ВСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, Госпогранслужбы, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД.
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