Хто з чоловіків може виїхати з України за гуманітаркою і за якої умови: відповідь ДПСУ

Перетин кордону для перевізників медвантажів і гумдопомоги

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Кабінет міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

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