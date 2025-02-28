Хто з чоловіків може виїхати з України за гуманітаркою і за якої умови: відповідь ДПСУ

Виїзд з України чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відтепер відбуватиметься не за реєстрацією в системі "Шлях". Для перетину кордону потрібні відповідні документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Відтепер виїзд цієї категорії відбуватиметься не за реєстрацією в системі «Шлях», адже Мінінфраструктури та обласні військові адміністрації не вноситимуть інформацію про них до системи та не надаватимуть рішення про виїзд за межі України", - йдеться в повідомленні.
Перетинати кордон при наявності відповідних документів можуть:
Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Кабінет міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Для виїзду за кордон потрібні інші підстави.
Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.
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