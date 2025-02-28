Кто из мужчин может выехать из Украины за гуманитаркой и при каком условии: ответ ГПСУ

"Отныне выезд этой категории будет происходить не по регистрации в системе "Шлях", ведь Мининфраструктуры и областные военные администрации не будут вносить информацию о них в систему и не будут предоставлять решение о выезде за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Пересекать границу при наличии соответствующих документов могут: