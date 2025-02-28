Кто из мужчин может выехать из Украины за гуманитаркой и при каком условии: ответ ГПСУ

Выезд из Украины мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, отныне будет происходить не по регистрации в системе "Шлях". Для пересечения границы нужны соответствующие документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Отныне выезд этой категории будет происходить не по регистрации в системе "Шлях", ведь Мининфраструктуры и областные военные администрации не будут вносить информацию о них в систему и не будут предоставлять решение о выезде за пределы Украины", - говорится в сообщении.
Пересекать границу при наличии соответствующих документов могут:
Напомним, сегодня, 28 февраля, Кабинет министров прекратил функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Для выезда за границу нужны другие основания.
Дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, формирующему политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.
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