Хто з чоловіків може отримати документи за кордоном: пояснення паспортного сервісу

Як пояснює паспортний сервіс, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства "Документ" також не здійснюватиметься.

Водночас отримати паспортні документи за кордоном можуть чоловіки, які визначені пунктами 2-1-2-3 та 2-7 Правил перетинання державного кордону громадянами України за умови наявності відповідних підтверджуючих документі.

Мова йде про:

Що передувало

У вівторок, 23 квітня, Міністерство закордонних справ (МЗС) прийняло рішення щодо обмеження консульства в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам, які наразі перебувають закордоном.

На наступний день, 24 квітня, Кабінет міністр оприлюднив постанову про заборону видачі військовозобов'язаним чоловіків віком від 18 до 60 років закордонних паспортів за межами країни.

З виключеннями можна ознайомитись за посиланням.