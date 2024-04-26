RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кто из мужчин может получить документы за границей: объяснение паспортного сервиса

Фото: кто из мужчин может получить документы за границей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 25 апреля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы (ГМС) на территории Украины, но есть и исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Как объясняет паспортный сервис, пересылка документов в зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" также не будет осуществляться. 

В то же время получить паспортные документы за рубежом могут мужчины, которые определены пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины при условии наличия соответствующих подтверждающих документов.

Речь идет о: 

  • людях с инвалидностью; 
  • опекунах над лицами с инвалидностью; 
  • родителях детей с инвалидностью; 
  • лицах, нуждающихся в постоянном уходе; 
  • тех, кто сопровождает тяжелобольных детей; 
  • лицах из состава Сил обороны и безопасности; 
  • пострадавших в результате военной агрессии России, которые выехали за границу на лечение. 

Что предшествовало

Во вторник, 23 апреля, Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение об ограничении консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся за границей. 

На следующий день, 24 апреля, Кабинет министр обнародовал постановление о запрете выдачи военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспортов за пределами страны.

С исключениями можно ознакомиться по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Документы