Кто из мужчин может получить документы за границей: объяснение паспортного сервиса

Как объясняет паспортный сервис, пересылка документов в зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" также не будет осуществляться.

В то же время получить паспортные документы за рубежом могут мужчины, которые определены пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины при условии наличия соответствующих подтверждающих документов.

Речь идет о:

Что предшествовало

Во вторник, 23 апреля, Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение об ограничении консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся за границей.

На следующий день, 24 апреля, Кабинет министр обнародовал постановление о запрете выдачи военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспортов за пределами страны.

С исключениями можно ознакомиться по ссылке.