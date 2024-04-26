Кто из мужчин может получить документы за границей: объяснение паспортного сервиса

С 25 апреля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы (ГМС) на территории Украины, но есть и исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".
Как объясняет паспортный сервис, пересылка документов в зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" также не будет осуществляться.
В то же время получить паспортные документы за рубежом могут мужчины, которые определены пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины при условии наличия соответствующих подтверждающих документов.
Речь идет о:
Во вторник, 23 апреля, Министерство иностранных дел (МИД) приняло решение об ограничении консульства в предоставлении услуг военнообязанным мужчинам, которые сейчас находятся за границей.
На следующий день, 24 апреля, Кабинет министр обнародовал постановление о запрете выдачи военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет загранпаспортов за пределами страны.
С исключениями можно ознакомиться по ссылке.
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