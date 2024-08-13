Хто з членів сім'ї військового має право на пільги з комуналки: пояснення

Коли пільга поширюється на неповнолітніх дітей

У Пенсійному фонді України пояснюють, що відповідно до закону України № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій мають право на 75% знижки плати:

за користування житлом;

комунальними послугами;

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

У ПФУ уточнюють, що пільга на комунальні послуги для учасника бойових дій поширюється на найближчих членів його сім'ї, включаючи дітей дружини від попереднього шлюбу.

"Така пільга надається членам сім’ї пільговика, до яких належать, зокрема, дружина (чоловік), неповнолітні діти віком до 18 років. Тобто пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім’ї, у тому числі – неповнолітнім дітям, які проживають однією сім’єю з учасником бойових дій", - пояснюють у ПФУ.

Хто має право на пільги з оплати комунальних послуг

Отримати знижки на оплату комунальних послуг можуть такі категорії:

учасники бойових дій - 75% знижки;

учасники війни (статті 8, 9 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") - 50%;

особи з інвалідністю внаслідок війни - 100%;

члени сімей загиблих - 50%.

До членів сім’ї пільговиків, на яких поширюються на пільги, належать:

дружина або чоловік;

їхні неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

людина, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

людина, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним.

Фото: Члени сім'ї учасника бойових дій мають право на знижки з оплати комуналки (gettyimages.com)

Які документи треба надати для оформлення пільги

В Україні триває експериментальний проект зі спрощення процедури звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Замість двох окремих заяв можна подати одну спрощену – про взяття на облік та про надання пільг.

Щоб оформити пільги з комунальних послуг треба мати посвідчення пільговика:

учасника бойових дій;

статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

або члена сім’ї загиблого/загиблої.

Замість ветерана подати заяву на призначення пільг можуть члени його родини. Зокрема:

чоловік або дружина;

непрацездатні батьки;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи;

людина, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.

Для цього треба долучити документ на підтвердження родинного зв'язку або законності представлення інтересів пільговика. Це може бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення чи рішення суду про призначення опікуна.

Як подати заяву на призначення пільг

Подати заяву про пільги з комунальних послуг можна особисто:

у найближчому відділенні ПФУ;

до сільської, селищної чи міської ради;

до ЦНАПу.

При собі треба мати паспорт, документ, що підтверджує право на таку пільгу, картку платника податків та заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг: придбання твердого палива, скрапленого газу.

Також це можна зробити дистанційно:

в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ або за через застосунок "Дія" (для верифікації потрібен "Дія.Підпис");

надіслати поштою.

Розгляд заяви має відбутися упродовж 10 календарних днів. Про ухвалене рішення заявнику повідомлять упродовж 3 днів.