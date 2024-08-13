Хто з членів сім'ї військового має право на пільги з комуналки: пояснення

Учасники бойових дій мають право на пільги з оплати комунальних послуг та придбання побутового палива. Знижка складає 75%.
РБК-Україна розповідає, хто з членів сім'ї має право на знижки з комуналки та як подати заяву на призначення пільг.
У Пенсійному фонді України пояснюють, що відповідно до закону України № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій мають право на 75% знижки плати:
У ПФУ уточнюють, що пільга на комунальні послуги для учасника бойових дій поширюється на найближчих членів його сім'ї, включаючи дітей дружини від попереднього шлюбу.
"Така пільга надається членам сім’ї пільговика, до яких належать, зокрема, дружина (чоловік), неповнолітні діти віком до 18 років. Тобто пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім’ї, у тому числі – неповнолітнім дітям, які проживають однією сім’єю з учасником бойових дій", - пояснюють у ПФУ.
Отримати знижки на оплату комунальних послуг можуть такі категорії:
До членів сім’ї пільговиків, на яких поширюються на пільги, належать:
В Україні триває експериментальний проект зі спрощення процедури звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Замість двох окремих заяв можна подати одну спрощену – про взяття на облік та про надання пільг.
Щоб оформити пільги з комунальних послуг треба мати посвідчення пільговика:
Замість ветерана подати заяву на призначення пільг можуть члени його родини. Зокрема:
Для цього треба долучити документ на підтвердження родинного зв'язку або законності представлення інтересів пільговика. Це може бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення чи рішення суду про призначення опікуна.
Подати заяву про пільги з комунальних послуг можна особисто:
При собі треба мати паспорт, документ, що підтверджує право на таку пільгу, картку платника податків та заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг: придбання твердого палива, скрапленого газу.
Також це можна зробити дистанційно:
Розгляд заяви має відбутися упродовж 10 календарних днів. Про ухвалене рішення заявнику повідомлять упродовж 3 днів.
Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, хто може подати заяву на пільги замість ветерана.
Також розповідали, які пільги дають учасникам бойових дій.
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При підготовці матеріалу використані джерела: сайт Пенсійного фонду України, матеріали, отримані від юристів системи безоплатної правничої допомоги (БПД).