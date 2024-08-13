Кто из членов семьи военного имеет право на льготы по коммуналке: объяснение

Когда льгота распространяется на несовершеннолетних детей

В Пенсионнном фонде Украины объясняют, что согласно закону Украины №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий имеют право на 75% скидки платы:

за пользование жильем;

коммунальными услугами;

для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

В ПФУ уточняют, что льгота на коммунальные услуги для участника боевых действий распростаняется на ближайших членов его семьи, включая детей жены от предыдущего брака.

"Такая льгота предоставляется членам семьи льготника, к которым относятся, в частности, жена (супруг), несовершеннолетние дети до 18 лет. То есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи, в том числе – несовершеннолетним детям, которые проживают одной семьей с участником боевых действий", – объясняют в ПФУ.

Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг

Получить скидки на оплату коммунальных услуг могут следующие категории:

участники боевых действий – 75% скидки;

участники войны (статьи 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") – 50%;

лица с инвалидностью в результате войны – 100%;

члены семей погибших – 50%.

К членам семьи льготников, на которых распространяются льготы, относятся:

жена или муж;

их несовершеннолетние дети;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

человек, проживающий вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающий за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

человек, находящийся под опекой или на попечительстве гражданина, имеющего право на льготы и проживающий вместе с ним.

Фото: Члены семьи участника боевых действий имеют право на скидки по оплате коммуналки (gettyimages.com)

Какие документы нужно предоставить для оформления льготы

В Украине продолжается экспериментальный проект по упрощению процедуры обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно упрощенное – взятие на учет и предоставление льгот.

Чтобы оформить льготы по коммунальным услугам, нужно иметь удостоверение льготника:

участника боевых действий;

статуса лица с инвалидностью в результате войны;

или члена семьи погибшего/погибшей.

Вместо ветерана подать заявление о назначении льгот могут члены его семьи. В частности:

муж или жена;

нетрудоспособные родители;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;

человек, который проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке.

Для этого необходимо приобщить документ для подтверждения родственной связи или законности представления интересов льготника. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или решение суда о назначении опекуна.

Как подать заявление на назначение льгот

Подать заявление о льготах по коммунальным услугам можно лично:

в ближайшем отделении ПФУ;

в сельский, поселковый или городской совет;

в ЦНАП.

При себе нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий право на такую льготу, карту налогоплательщика и заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: приобретение твердого топлива, сжиженного газа.

Также это можно сделать дистанционно:

в электронной форме через вебпортал электронных услуг ПФУ или через приложение "Дія" (для верификации требуется "Дія.Підпис");

отправить по почте.

Рассмотрение заявления должно состояться в течение 10 календарных дней. О принятом решении заявителю сообщат в течение 3 дней.