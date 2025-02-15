Хто бив частіше та влучніше: статистика бою Берінчик – Девіс

Статистичні викладки свідчать, що саме українець здійснив більше ударів. Проте американець був точнішим.

За неповних чотири раунди 36-річний Берінчик викинув 121 удар, але лише 14 з них прийшлись у ціль. На рахунку вітчизняного бійця 2 точних джеби з 52-х та 12 з 69-ти силових ударів.

Натомість 25-річний Девіс доніс 20 зі 105-ти ударів. З них – 5 з 48-ми джебів та 15 з 57-ми силових. Шість з 20-ти точних ударів американця припали у корпус Берінчика. Останні два виявилися вирішальними: після них український боксер опинився у нокауті.

Для Берінчика це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, здолавши роздільним рішенням суддів мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний український боксер зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього він здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19-ти поєдинках на професійному рингу. У послужному списку 25-річного Девіса тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки.

Кейшон Девіс заволодів поясом WBO та приєднався до трьох чинних чемпіонів світу в легкій вазі. Титулами за іншими версіями володіють: американці Джервонта Девіс (WBA) та Шакур Стівенсон (WBC),а також українець Василь Ломаченко (IBF).