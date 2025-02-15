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Берінчик – Девіс: відео найяскравіших моментів бою і нокауту

Нью-Йорк, Субота 15 лютого 2025 07:56
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Берінчик – Девіс: відео найяскравіших моментів бою і нокауту Фото: Завершення бою Берінчик – Девіс (Ring Magazine)
Автор: Андрій Костенко

Українець Денис Берінчик поступився американцю Кейшону Девісу в захисті титулу чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Українець опинився в нокдауні в третьому раунді. А у наступному, після сильного пропущеного удару в живіт, не зміг продовжити поєдинок. Рефері зупинив бій та зафіксував перемогу Девіса технічним нокаутом.

Для Берінчика це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, здолавши роздільним рішенням суддів мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний український боксер зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього він здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. У послужному списку 25-річного Девіса тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки.

Таким чином список чемпіонів світу у легкій вазі має такий вигляд: Джервонта Девіс (WBA), Шакур Стівенсон (WBC), Кейшон Девіс (WBO) – усі представляють США та Василь Ломаченко (IBF) – від України.

Раніше Олександр Усик заявив, що планує завершити кар'єру та повідомив скільки боїв проведе.

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