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Хто бив частіше та влучніше: статистика бою Берінчик – Девіс

Нью-Йорк, Субота 15 лютого 2025 09:12
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Хто бив частіше та влучніше: статистика бою Берінчик – Девіс Фото: Денис Берінчик не зміг продовжити бій у четвертому раунді (x.com/trboxing)
Автор: Андрій Костенко

Незважаючи на перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді, перевага американця Кейшона Девіса над українцем Денисом Берінчиком у поєдинку за титул чемпіона світу WBO в легкій вазі не була значною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний портал Compubox.

Статистичні викладки свідчать, що саме українець здійснив більше ударів. Проте американець був точнішим.

За неповних чотири раунди 36-річний Берінчик викинув 121 удар, але лише 14 з них прийшлись у ціль. На рахунку вітчизняного бійця 2 точних джеби з 52-х та 12 з 69-ти силових ударів.

Натомість 25-річний Девіс доніс 20 зі 105-ти ударів. З них – 5 з 48-ми джебів та 15 з 57-ми силових. Шість з 20-ти точних ударів американця припали у корпус Берінчика. Останні два виявилися вирішальними: після них український боксер опинився у нокауті.

Хто бив частіше та влучніше: статистика бою Берінчик – Девіс

Для Берінчика це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, здолавши роздільним рішенням суддів мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний український боксер зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього він здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19-ти поєдинках на професійному рингу. У послужному списку 25-річного Девіса тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки.

Кейшон Девіс заволодів поясом WBO та приєднався до трьох чинних чемпіонів світу в легкій вазі. Титулами за іншими версіями володіють: американці Джервонта Девіс (WBA) та Шакур Стівенсон (WBC),а також українець Василь Ломаченко (IBF).

Раніше опублікували відео найяскравіших моментів і нокауту з бою Берінчик – Девіс.

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