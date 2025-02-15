Кто бил чаще и точнее: статистика боя Беринчик - Дэвис

Несмотря на победу техническим нокаутом в четвертом раунде , преимущество американца Кейшона Дэвиса над украинцем Денисом Беринчиком в поединке за титул чемпиона мира WBO в легком весе не было значительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический портал Compubox .

Статистические выкладки свидетельствуют, что именно украинец совершил больше ударов. Однако американец был более точным.

За неполных четыре раунда 36-летний Беринчик выбросил 121 удар, но только 14 из них пришлись в цель. На счету отечественного бойца 2 точных джеба из 52-х и 12 из 69-ти силовых ударов.

В то же время 25-летний Дэвис донес 20 из 105-ти ударов. Из них - 5 из 48-ми джебов и 15 из 57-ми силовых. Шесть из 20-ти точных ударов американца пришлись в корпус Беринчика. Последние два оказались решающими: после них украинский боксер оказался в нокауте.

Для Беринчика это была первая защита титула WBO в легком весе, который он получил в мае 2024 года, одолев раздельным решением судей мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний украинский боксер потерпел первое поражение в своей карьере. До этого он одержал 19 побед (9 - нокаутом) в 19-ти поединках на профессиональном ринге. В послужном списке 25-летнего Дэвиса теперь 13 побед (9 - нокаутом) и ни одного поражения.

Кейшон Дэвис завладел поясом WBO и присоединился к трем действующим чемпионам мира в легком весе. Титулами по другим версиям владеют: американцы Джервонта Дэвис (WBA) и Шакур Стивенсон (WBC), а также украинец Василий Ломаченко (IBF).