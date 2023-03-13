HSBC врятував британську філію збанкрутілого банку Silicon Valley, викупивши за 1 фунт

Угода, в рамках якої один із найбільших банків світу з активами у розмірі 2,9 трильйона доларів бере під своє крило приречений британський підрозділ технологічного кредитора, поклала край переговорам на вихідних між урядом, регулюючими органами та потенційними покупцями.

Це сталося після того, як влада США вжила рішучих заходів, щоб гарантувати депозити і спробувати зупинити поширення проблем, викликаних раптовим крахом Silicon Valley Bank.

Але глобальний обвал акцій продовжився в понеділок, 13 березня, коли європейські банки втратили 6% за день. Це призвело до гіршого дводенного падіння з початку війни Росії проти України в лютому 2022 року. Акції HSBC знизилися на 3,8%.

Порятунок SVB UK вітали британські міністри, регулюючі органи та технологічні стартапи, які заявили, що клієнти зможуть користуватися банками у звичайному режимі.

"HSBC - найбільший європейський банк, і клієнти SVB у Великій Британії повинні бути впевнені в силі та надійності, який він забезпечує. Ми зіткнулися з ситуацією, коли деякі з наших найважливіших компаній - наші найстратегічніші компанії - були б знищені, і це було б надзвичайно небезпечно", - сказав міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант.

Відповідаючи на питання про роль HSBC, Хант сказав, що його пріоритетом було уникати використання грошей британських платників податків.

Банк Англії заявив, що організував продаж, щоб зміцнити довіру до фінансової системи та звести до мінімуму будь-які наслідки для британських технологічних компаній. У заяві йдеться про те, що депозити в банку гарантовані в результаті продажу, і що банківська система загалом у безпеці.

"На перший погляд, це хороша угода, - сказав Річард Марвуд, старший керуючий фондом та інвестор HSBC у Royal London Asset Management. - SVB не вистачало ліквідності та впевненості вкладників - у HSBC є і те, і інше надміру".

SVB UK відділена від американської групи, і HSBC заявив, що активи та зобов'язання материнської компанії виключені з угоди.

"Це придбання має відмінний стратегічний сенс для нашого бізнесу у Великій Британії", - заявив генеральний директор HSBC Ноель Куїнн.

SVB UK має кредити на суму близько 5,5 млрд фунтів стерлінгів і депозити на суму близько 6,7 млрд фунтів стерлінгів, повідомив HSBC, додавши, що поглинання буде завершено негайно.

Банк Англії повідомив, що загальний розмір балансу SVB UK становить близько 8,8 млрд фунтів стерлінгів.

На відміну від Сполучених Штатів, Великобританія не оголошувала про ширші заходи щодо забезпечення ліквідності банківської системи.

Десятки зареєстрованих на біржі британських компаній опублікували в понеділок заяви про те, що на них впливає SVB UK, прагнучи заспокоїти інвесторів, а в деяких випадках і попередити їх, якраз у той момент, коли було оголошено про операцію з порятунку.

Галузеві органи, що представляють стартапи, вітали угоду з поглинання для захисту від фінансових потрясінь, включаючи біотехнологічний сектор, де близько 40% компаній обслуговувалися SVB UK.

Серед інших потенційних покупців SVB UK був Bank of London, який заявив у неділю, що подав офіційну пропозицію. Кредитор OakNorth Bank, що належить SoftBank, також розглядав можливість участі у торгах. За повідомленнями ЗМІ, зацікавлена в цьому інвестиційна компанія Абу-Дабі ADQ, що підтримується державою.