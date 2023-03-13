Влада США вжила надзвичайних заходів після банкрутства банку Silicon Valley

Влада США в неділю, 12 березня, вжила надзвичайних заходів, щоб зміцнити довіру до банківської системи після того, як банкрутство Silicon Valley Bank загрожувало спровокувати ширшу фінансову кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Регулюючі органи заявили, що клієнти банку збанкрутілого отримають доступ до всіх своїх депозитів, починаючи з понеділка, і створили новий механізм, щоб надати банкам доступ до надзвичайних фондів. Федеральна резервна система також спростила банкам процес запозичення у надзвичайних ситуаціях.

Хоча в понеділок ці заходи принесли деяке полегшення фірмам Кремнієвої долини та глобальним ринкам, побоювання з приводу ширших банківських ризиків зберігаються і викликають сумніви, чи ФРС буде дотримуватися свого плану агресивного підвищення процентних ставок.

"Ми вважаємо, що кроки, зроблені ФРС, Казначейством та Федеральною корпорацією зі страхування депозитів (FDIC), рішуче розірвуть психологічну "петлю смерті" у регіональному банківському секторі", - сказав Карл Шамотта, головний ринковий стратег Corpay у Торонто.

Регулятори також швидко закрили нью-йоркський Signature Bank, який останніми днями опинився під тиском.

Зусилля щодо запобігання кризі підняли ф'ючерси на акції Уолл-стріт у понеділок, допомагаючи глобальним ринкам.

Тим не менш, побоювання, що зберігаються з приводу фінансового сектора, чинили тиск на акції великих банківських компаній: акції HSBC Holdings, Standard Chartered Bank, японського Mitsubishi UFJ і сінгапурського DBS впали.

Втручання адміністрації Байдена наголошує, як безжальна кампанія ФРС та інших великих центральних банків боротьби з інфляцією створює навантаження на фінансову систему та світові ринки.

Банк Silicon Valley (SVB), опора економіки стартапів, був продуктом багаторічної ери дешевих грошей з унікальними ризиками, які робили його особливо вразливим. Але після того, як минулого тижня був масовий набіг на банк, побоювання, що інші регіональні банки мають подібність до нього, швидко поширилися.

Оскільки ФРС готова продовжити підвищення відсоткових ставок, інвестори заявили, що фінансова система, можливо, ще не подолала проблеми.

Наступне засідання ФРС відбудеться 21-22 березня. Аналітики Goldman Sachs заявили, що більше не очікують на підвищення ставок на цьому засіданні на тлі стресу в банківському секторі. Goldman раніше очікував підвищення на 25 базисних пунктів у березні.

Захист вкладів

Крах Silicon Valley – найбільше банкрутство банку з 2008 року - викликав побоювання з приводу того, чи зможуть клієнти малого бізнесу платити своїм співробітникам, оскільки FDIC захищає лише вклади до 250 тисяч доларів.

За даними FDIC, на кінець 2022 року близько 89% вкладів SVB у розмірі 175 млрд доларів не було застраховано.

Згідно із спільною заявою міністра фінансів США Джанет Єллен, голови ФРС Джерома Пауелла та голови Федеральної корпорації зі страхування депозитів Мартіна Грюнберга, всі вкладники, у тому числі ті, чиї кошти перевищують максимальний рівень державного страхування, отримають свої гроші.

Високопосадовець Міністерства фінансів США заявив, що вжиті дії захистять вкладників, а також забезпечать додаткову підтримку банківській системі в цілому, але чиновники та регулюючі органи продовжують стежити за стабільністю фінансової системи. Ризик візьме на себе Фонд гарантування вкладів, який має для цього достатньо коштів.

Чиновники Казначейства заявили, що вкладників нью-йоркського Signature Bank, який було закрито в неділю фінансовим регулятором штату Нью-Йорк, також відшкодують без втрат для платників податків.

Signature, як і SVB, мала клієнтуру, зосереджену в технологічному секторі, і цінні папери на її балансі скоротилися в міру зростання відсоткових ставок.

У той час як всі депозити клієнтів будуть захищені, нова політика, прийнята в неділю, не торкнеться власників акцій та облігацій у SVB та Signature Bank, заявили у Міністерстві фінансів США.