HSBC спас британский филиал обанкротившегося банка Silicon Valley, выкупив за 1 фунт

Сделка, в рамках которой один из крупнейших банков мира с активами в размере 2,9 триллиона долларов берет под свое крыло обреченное британское подразделение технологического кредитора, положила конец лихорадочным переговорам на выходных между правительством, регулирующими органами и потенциальными покупателями.

Это произошло после того, как власти США предприняли решительные меры, чтобы гарантировать депозиты и попытаться остановить распространение проблем, вызванных внезапным крахом Silicon Valley Bank.

Но глобальный обвал акций продолжился в понедельник, 13 марта, когда европейские банки потеряли целых 6% за день. Это привело к худшему двухдневному падению с момента начала войны России против Украине в феврале 2022 года. Акции HSBC упали на 3,8%.

Спасение SVB UK приветствовали британские министры, регулирующие органы и технологические стартапы, которые заявили, что клиенты смогут пользоваться банками в обычном режиме.

"HSBC - крупнейший европейский банк, и клиенты SVB в Великобритании должны быть уверены в силе и надежности, который он обеспечивает. Мы столкнулись с ситуацией, когда некоторые из наших самых важных компаний - наши самые стратегические компании - были бы уничтожены, и это было бы чрезвычайно опасно", - сказал министр финансов Великобритании Джереми Хант.

Отвечая на вопрос о роли HSBC, Хант сказал, что его приоритетом было избегать использования денег британских налогоплательщиков.

Банк Англии заявил, что организовал продажу, чтобы укрепить доверие к финансовой системе и свести к минимуму любые последствия для британских технологических компаний. В заявлении говорится, что депозиты в банке гарантированы в результате продажи, и что банковская система в целом в безопасности.

"На первый взгляд, это хорошая сделка, - сказал Ричард Марвуд, старший управляющий фондом и инвестор HSBC в Royal London Asset Management. - SVB не хватало ликвидности и уверенности вкладчиков - у HSBC есть и то, и другое в избытке".

SVB UK ограждена от американской группы, и HSBC заявил, что активы и обязательства материнской компании исключены из сделки.

"Это приобретение имеет отличный стратегический смысл для нашего бизнеса в Великобритании", - заявил генеральный директор HSBC Ноэль Куинн.

SVB UK имеет кредиты на сумму около 5,5 млрд фунтов стерлингов и депозиты на сумму около 6,7 млрд фунтов стерлингов, сообщил HSBC, добавив, что поглощение будет завершено немедленно.

Банк Англии сообщил, что общий размер баланса SVB UK составляет около 8,8 млрд фунтов стерлингов.

В отличие от Соединенных Штатов, Великобритания не объявляла о более широких мерах по обеспечению ликвидности банковской системы.

Десятки зарегистрированных на бирже британских компаний опубликовали в понедельник заявления о том, что они подвержены влиянию SVB UK, стремясь успокоить инвесторов, а в некоторых случаях и предупредить их, как раз в тот момент, когда было объявлено о сделке по спасению.

Отраслевые органы, представляющие стартапы, приветствовали сделку по поглощению для защиты их от финансовых потрясений, включая биотехнологический сектор, где около 40% компаний обслуживались SVB UK.

Среди других потенциальных покупателей SVB UK был Bank of London, который заявил в воскресенье, что подал официальное предложение. Кредитор OakNorth Bank, принадлежащий SoftBank, также рассматривал возможность участия в торгах. По сообщениям СМИ, заинтересована в этом и поддерживаемая государством инвестиционная компания Абу-Даби ADQ.