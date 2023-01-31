UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

HRW звинуватила Україну у використанні протипіхотних мін: відповідь омбудсмена

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила українських військових у використанні заборонених протипіхотних мін. Український омбудсмен Дмитро Лубінець відкинув звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лубінця в Telegram.

В останньому звіті HRW зазначила, що протипіхотні міни, так звані "міни-метелики" або "міни-пелюстки", використовують обидві сторони.

Проте організація наголосила, що документально зафіксували "численні випадки", коли ракети з такими мінами випускали по окупованих Росією територіях України поблизу військових об’єктів. Зокрема, HRW вважає, що, ймовірно, українські війська застосували "пелюстки" в Ізюмі та його околицях у Харківській області.

"Схоже, українські збройні сили розкидали численні наземні протипіхотні міни на території навколо Ізюму, що призводить до жертв серед цивільного населення та створює постійну небезпеку. Російські військові постійно застосовують протипіхотні міни та скоїли жахливі злочини по всій країні, але це не виправдовує використання Україною забороненої зброї", - заявив директор відділу озброєнь HRW Стів Гус.

Правозахисники закликали Україну розслідувати ймовірні випадки використання протипіхотні міни.

Реакція України

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна залишається відданою своїм міжнародно-правовим зобов’язання. За його словами, Росія могла дискредитувати Україну, тому закликав враховувати цей чинник при формуванні висновків.

"Наша держава завжди виявляла відкритість до розслідувань щодо будь-яких звинувачень. Водночас Україна має достеменні докази, що Росія докладає максимум зусиль для дискредитації України, насамперед з метою послаблення її військової підтримки", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого року у Херсонській області чоловік підірвався на протипіхотній міні "пелюстка", яку залишили окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниХарківДмитро ЛубінецьHuman Rights Watch