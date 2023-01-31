RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

HRW обвинила Украину в использовании противопехотных мин: ответ омбудсмена

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила украинских военных в использовании запрещенных противопехотных мин. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отверг обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лубинца в Telegram.

В последнем отчете HRW отметила, что противопехотные мины, так называемые "мины-бабочки" или "мины-лепестки", используют обе стороны.

Однако организация подчеркнула, что документально зафиксировали "многочисленные случаи", когда ракеты с такими минами выпускали по оккупированным Россией территориям Украины вблизи военных объектов. В частности, HRW считает, что, вероятно, украинские войска применили "лепестки" в Изюме и его окрестностях в Харьковской области.

"Похоже, украинские вооруженные силы разбрасывали многочисленные наземные противопехотные мины на территории вокруг Изюма, что приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную опасность. Российские военные постоянно применяют противопехотные мины и совершили ужасные преступления по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной ", - заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гус.

Правозащитники призвали Украину расследовать вероятные случаи использования противопехотных мин.

Реакция Украины

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина остается преданной своим международно-правовым обязательствам. По его словам, Россия могла дискредитировать Украину, потому призвал учитывать этот фактор при формировании выводов.

"Наше государство всегда проявляло открытость к расследованиям по любым обвинениям. В то же время Украина имеет подлинные доказательства, что Россия прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, прежде всего с целью ослабления ее военной поддержки", - отметил он.

Напомним, в прошлом году в Херсонской области мужчина подорвался на противопехотном мини "лепесток", который покинули оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныХарьковДмитрий ЛубинецHuman Rights Watch