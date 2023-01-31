HRW обвинила Украину в использовании противопехотных мин: ответ омбудсмена

В последнем отчете HRW отметила, что противопехотные мины, так называемые "мины-бабочки" или "мины-лепестки", используют обе стороны.

Однако организация подчеркнула, что документально зафиксировали "многочисленные случаи", когда ракеты с такими минами выпускали по оккупированным Россией территориям Украины вблизи военных объектов. В частности, HRW считает, что, вероятно, украинские войска применили "лепестки" в Изюме и его окрестностях в Харьковской области.

"Похоже, украинские вооруженные силы разбрасывали многочисленные наземные противопехотные мины на территории вокруг Изюма, что приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную опасность. Российские военные постоянно применяют противопехотные мины и совершили ужасные преступления по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной ", - заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гус.

Правозащитники призвали Украину расследовать вероятные случаи использования противопехотных мин.

Реакция Украины

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина остается преданной своим международно-правовым обязательствам. По его словам, Россия могла дискредитировать Украину, потому призвал учитывать этот фактор при формировании выводов.

"Наше государство всегда проявляло открытость к расследованиям по любым обвинениям. В то же время Украина имеет подлинные доказательства, что Россия прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, прежде всего с целью ослабления ее военной поддержки", - отметил он.