HRW обвинила украинские власти в ограничении свободы слова в 2018

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине также недостаточно эффективно расследуются нападения на общественных активистов

В 2018 году в Украине продолжали ограничивать свободу выражения мнений, свободу информации и свободу СМИ, не приложили достаточно усилий для расследования нападений на активистов и недостаточно противостояли насилию против меньшинств. Об этом говорится во Всемирном докладе Human Rights Watch по ситуации с правами человека в 2018 году, передает РБК-Украина.

"Украинское правительство продолжало ограничивать свободу выражения мнений, свободу информации и свободу СМИ, пытаясь оправдать их необходимостью противостоять российской военной агрессии и антиукраинской пропаганде", - говорится в докладе.

Кроме того, правозащитники заявили, что украинские власти не проводили эффективного расследования многочисленных случаев нападений на общественных активистов, упоминая смерть в ноябре от ожогов антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, которую в июле облили кислотой.

Также, в HRW считают, что в Украине недостаточно противостояли насилию в отношении таких меньшинств, как ромы и представители ЛГБТ, отмечая, что на большинство таких случаев полиция не реагировала должным образом.

Напомним, в октябре 2018 международные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House и Frontline Defenders призывали принять меры относительно нападений на активистов и правозащитников в Украине.